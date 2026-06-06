L’Arma dei Carabinieri e il territorio: autorità riunite a Bracciano per la Festa dell’Arma”

In occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, nella chiesa di Santa Maria Novella a Bracciano, è stata celebrata una Santa Messa officiata dal parroco don Francisco, alla presenza delle autorità civili e militari. La cerimonia religiosa è stata anticipata da un breve intervento introduttivo del Comandante della Compagnia Carabinieri di Bracciano, Capitano Simone Notaro, al termine del quale ha ringraziato tutti i presenti.

Nelle prime file sedevano numerosi amministratori del territorio: l’assessora del Comune di Bracciano Maddalena Coletta; la sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi; il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo; il sindaco di Manziana Alessio Telloni; l’assessore del Comune di Canale Monterano Joao Vitor Cersosimo; il sindaco di Campagnano di Roma Alessio Nisi; il vicesindaco di Mazzano Romano Simone Pucciarmati; il vicesindaco di Castelnuovo di Porto Gino Guadagnoli; il vicesindaco di Riano Teodoro Stoica; la consigliera comunale del Comune di Morlupo Vincenza Quattrocchi.

Tra le autorità militari erano presenti il Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci; il Comandante del Comando Aeroporto Vigna di Valle – Centro Storiografico e Sportivo AM, Colonnello Dario Bovino; il Presidente della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Bracciano, Luogotenente Giovanni Ciraolo e il Generale Bruno Riscaldati.

Per la stampa locale, presente il Presidente de L’agone nuovo Giovanni Furgiuele.

Lorenzo Avincola redattore L’agone