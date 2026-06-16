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Ultimo appuntamento del progetto di Alessandra Rossi: Il libro della domenica

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Domenica 14 giugno, nella libreria Giunti al Punto a Bracciano centro, sono state lette alcune pagine del romanzo di Alessandro Orofino Nessuno mi salverà. L’incontro ha chiuso la stagione del progetto ideato da Alessandra Rossi, attivo da circa un anno, che ogni mese propone la lettura di brani di autori locali da parte di altri scrittori del territorio. L’iniziativa, durante tutto l’anno, ha registrato un’ampia partecipazione e riprenderà a settembre.

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In questa occasione, Francesca Reboa e Lorenzo Avincola hanno letto alcuni estratti del romanzo e guidato una discussione con l’autore sul tema del femminicidio, centrale nel libro e affrontato da una prospettiva originale. Il dialogo si è protratto oltre il previsto, impedendo la lettura di ulteriori brani.

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L’episodio ha confermato la capacità della lettura di generare interesse e approfondimento, oltre ogni scaletta programmata. È questo l’obiettivo della rassegna: leggere, spiegare, coinvolgere il pubblico e aprire il confronto sui temi delle opere.

A settembre ripartirà un nuovo ciclo de Il Libro della domenica. Scrittori leggono scrittori.

Redazione L’agone

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