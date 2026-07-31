Comunicato stampa

I Sindaci Elena Gubetti e Alessandro Grando: “Il Consorzio è una grande opportunità, fondamentale e irrinunciabile per i nostri territori. Lavoriamo fianco a fianco, senza alcuna rivalità, per superare questa difficoltà e raggiungere l’obiettivo avviato due anni fa”

“Il Consorzio per le Politiche Sociali dell’Etruria Meridionale è, senza dubbio, una grande opportunità, un’opportunità fondamentale e irrinunciabile per i nostri territori, per garantire servizi sociali di maggiore qualità, più equi, e per tutelare concretamente le famiglie fragili e i lavoratori del terzo settore.”

A dichiararlo sono congiuntamente i Sindaci di Cerveteri e Ladispoli, Elena Gubetti e Alessandro Grando, che ribadiscono la sintonia assoluta e la volontà condivisa di lavorare fianco a fianco.

“All’indomani dei passaggi nei rispettivi Consigli comunali – dove a Ladispoli si è registrata l’approvazione unanime mentre a Cerveteri c’è stato uno stop inatteso – vogliamo sgombrare il campo da qualsiasi equivoco o presunta rivalità, che non esiste in alcun modo. Al contrario, c’è la ferma e reciproca volontà di superare questa difficoltà lavorando insieme per il bene comune.”

Subito dopo la seduta, i due Sindaci si sono confrontati in un clima di totale collaborazione istituzionale: “Nonostante l’ottimo e grande lavoro fatto in questi due anni, siamo pronti a rimetterci in marcia. Per farlo al meglio, abbiamo concordato di ricevere e incontrare i consiglieri di entrambi i Consigli comunali già nella prossima settimana, avviando un nuovo tavolo di lavoro congiunto per esaminare i documenti, valutare eventuali modifiche e giungere quanto prima all’approvazione definitiva.”

“Il nostro traguardo rimane quello stabilito sin dal primo giorno – concludono i Sindaci Gubetti e Grando – ovvero dotare le nostre due città di uno strumento moderno ed efficiente che rivoluzioni in meglio i Servizi Sociali del comprensorio. Per raggiungere questo obiettivo, uniti e senza divisioni, rimaniamo a completa disposizione di tutti i consiglieri che vorranno prendere parte a questo nuovo percorso.”