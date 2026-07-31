Bracciano: la Riva per tutti. Spiaggia accessibile

Dalla pagina Facebook del Comune
Da domani, sabato 1 agosto, sarà attiva la Spiaggia Accessibile sul Lungolago Argenti, davanti a Base Nisio!
Un servizio completamente gratuito pensato per garantire a tutti la possibilità di vivere il lago in sicurezza, comfort e autonomia.
La spiaggia pubblica è dotata di:
• rampa e pedana per l’accesso al lago;
• postazioni attrezzate;
• ombrelloni;
• lettini rialzati dedicati a persone con disabilità o con mobilità ridotta.
Orario: 10,00 -17,00
Un’iniziativa per rendere il nostro lago sempre più inclusivo e accessibile, per una Bracciano comunità solidale