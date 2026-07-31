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VIA FLAMINIA, TORQUATI (MUN.XV): “ANAS, RIPRESO SFALCIO DEL VERDE. FINO AL 2 AGOSTO CANTIERE NOTTURNO”

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Torquati

Comunicato stampa

“Come comunicato da Anas, sono in corso fino al 2 agosto, gli interventi di sfalcio e potatura della vegetazione lungo la via Flaminia. I lavori riguardano la potatura del verde cresciuto in corrispondenza degli spartitraffico e interessano nello specifico il tratto dal km 7+000 al km 17+000 di via Flaminia, in entrambe le carreggiate. Per consentire lavorazioni in sicurezza e arrecare meno disagi possibili alla cittadinanza, il cantiere si svolge nella fascia notturna che va dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.

Ringraziamo Anas per aver ricalendarizzato lo sfalcio, previsto inizialmente per il mese di giugno, che abbiamo sollecitato più volte per garantire maggior visibilità e dunque maggior sicurezza stradale. Allo stesso tempo auspichiamo che si arrivi ad interventi più frequenti con una programmazione puntuale e chiediamo di valutare la possibilità di estirpare in modo definitivo le piante di ailanto, infestante che cresce in modo incontrollato costringendo ad interventi onerosi e che per essere efficaci richiedono grande assiduità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

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