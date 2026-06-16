Comunicato stampa

promosso dalla Consigliera di Parità di Città metropolitana

presso le sei ASL del territorio

Giovedì 18 giugno ore 10.00 presso Villa Altieri, Roma

Roma, 16 giugno 2026 – Prosegue il percorso del Progetto per l’emersione, la sensibilizzazione e il contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro, promosso dalla Consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma capitale Gianna Baldoni con la collaborazione di Cgil, Cisl, Uil e Usb.

Lo scorso anno il progetto aveva raggiunto le dipendenti di nove grandi Società (di cui cinque a partecipazione pubblica e tre multinazionali), e delle quattro Università pubbliche di Roma (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Foro italico).

Da febbraio a maggio di quest’anno migliaia di lavoratrici delle ASL del territorio (Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5 e Roma 6) sono state invitate a rispondere al sondaggio anonimo riguardante il proprio vissuto nel mondo del lavoro, e a confrontarsi con la realtà delle molestie e dei trattamenti discriminatori, iniziando dalle definizioni giuridiche poste a inizio sondaggio.

18 giugno alle ore 10, a Villa Altieri (creare consapevolezza sul fenomeno delle molestie. Giovedìalle, a V.le Manzoni, 47 – Roma ), avrà luogo la presentazione dei risultati emersi dal Progetto, il cui obiettivo è informare e

Aprirà l’incontro la Consigliera di Parità di Città metropolitana di Roma Capitale Gianna Baldoni, che illustrerà gli esiti del progetto. Di seguito, il saluto istituzionale di Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Politiche sociali e Pari Opportunità di Città metropolitana Roma Capitale. Interverranno: Anna Alaimo, Componente Commissione Nazionale di Parità CCNL Metalmeccanici, Roberto Cacioli, Presidente Cug ASL Roma 6, Diana Agostinello, Segretaria regionale Cgil Roma e Lazio, Laura Bianchi, Coordinatrice donna Ust Cisl Roma Capitale Rieti e Cisl FP Lazio, Alessandra Raciti, Segretaria regionale Uil Lazio. Di seguito sarà dato spazio a domande e interventi dalla sala.