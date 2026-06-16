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PREMIO CARLO LAURI: TRIONFA LA RICERCA ODONTOSTOMATOLOGICA ALL’UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA

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Comunicato stampa

Si è svolta lunedì 15 giugno 2026, presso l’Aula Capozzi del Policlinico Umberto I a Roma, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Carlo Lauri, un riconoscimento nato dalla sinergia tra l’Università di Roma La Sapienza e il Rotary Club Roma Campidoglio per sostenere i giovani clinici e valorizzare le migliori tesi di laurea sulle malattie odontostomatologiche discusse nell’Anno Accademico 2023/2024. La Magnifica Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, ha aperto l’evento evidenziando il valore profondo dell’iniziativa e spiegando che “il conferimento delle borse dedicate alla memoria del collega Lauri a giovani laureati ha un doppio significato: significa certamente onorare la memoria e mantenere presente la figura di un eccellente professionista come esempio per i più giovani, ma rappresenta anche, per i nostri premiati, uno stimolo al riconoscimento al merito e un segnale importante per il diritto allo studio”.

Il ruolo strategico dell’ateneo nel tessuto sociale e lo stimolo alla ricerca scientifica sono stati poi rimarcati dal Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali, Umberto Romeo, secondo cui “l’iniziativa è importante perché rappresenta proprio quella che viene definita la terza missione dell’ateneo, dell’università, cioè cercare di creare un contatto tra quella che è l’istituzione accademica e il territorio sociale; il Rotary, sotto questo punto di vista, rappresenta proprio il contatto con la società e quindi abbiamo accolto subito positivamente questa iniziativa che tende a migliorare e valorizzare i giovani nell’ambito della ricerca, ponendosi come il giusto trait d’union tra territorio e accademia”.

Il cuore della cerimonia è stato poi scandito dal toccante momento della memoria affidato a Carla Testa Lauri, che nel ricordare la figura del professionista ha spiegato che “Carlo Lauri, oltre a essere un grande e serio professionista, era un grande uomo, un grande padre, un uomo amante della vita, della libertà e del suo lavoro”. A seguire, il Presidente della Commissione Alberto De Biase ha esaltato nella sua relazione tecnica l’altissimo livello qualitativo e il rigore scientifico degli elaborati presentati, evidenziando l’eccellenza didattica dell’ateneo. La giornata si è infine conclusa con la consegna dei premi da parte di Gabriele e Giorgio Lauri, che hanno proclamato i vincitori e consegnato le borse di studio ai giovani ricercatori, siglando un ideale passaggio di testimone verso il futuro della ricerca odontostomatologica.

01 carla testa lauri

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