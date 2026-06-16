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Ladispoli, l’Assessore Frappa annuncia il ritorno della rassegna estiva alla Grottaccia: al via il 19 giugno la quarta edizione

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Comunicato stampa

Prenderà ufficialmente il via il prossimo 19 giugno la quarta edizione della rassegna estiva ospitata presso il suggestivo sito archeologico della Grottaccia, uno dei luoghi più identitari e affascinanti del patrimonio culturale cittadino.
La rassegna è promossa e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, organizzata in collaborazione con l’Associazione Valigia dell’Attore e con la direzione artistica di Leonardo Imperi.
Anche quest’anno la Grottaccia si prepara a diventare il cuore pulsante dell’estate ladispolana, con un calendario ricchissimo di appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età: musica, danza, teatro, spettacoli, incontri culturali e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza di condivisione e partecipazione.
Per il quarto anno consecutivo, questo straordinario spazio archeologico si conferma un palcoscenico privilegiato per le associazioni del territorio e non solo, diventando sempre più un luogo vissuto, frequentato e amato dalla comunità. Un progetto che negli anni è cresciuto costantemente, valorizzando il patrimonio storico e archeologico attraverso la cultura e l’aggregazione sociale.
Ad inaugurare la stagione sarà la NLD – Nuovo Laboratorio Danza, diretta da Maria Napoli, che porterà in scena i propri spettacoli nelle serate del 19 e 20 giugno, dando il via a una lunga estate di eventi.
«La Grottaccia rappresenta oggi uno dei simboli più significativi della nostra proposta culturale estiva – dichiara l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa –. Un luogo che, anno dopo anno, è riuscito a conquistare il cuore dei cittadini grazie alla qualità delle iniziative proposte e all’impegno delle tante associazioni che contribuiscono a renderlo vivo. Anche quest’anno offriremo un programma capace di parlare a pubblici diversi, confermando la cultura come strumento di valorizzazione del territorio e di crescita della comunità».
I dettagli completi della rassegna della Grottaccia e dell’intero programma degli eventi estivi che interesseranno il territorio comunale saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi, prevista nei prossimi giorni.

 

Ufficio Stampa
Comune di Ladispoli
Tel: +39 06 992311
Web: https://www.comune.ladispoli.rm.it/
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