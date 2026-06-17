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UDI Cerveteri e Ladispoli: appuntamento venerdì su 80 anni di diritti delle donne e nuove sfide

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Comunicato stampa

Al Centro Arte e Cultura di Ladispoli dalle 16.30
Ladispoli, 17 giu. – Un appuntamento per fare il punto sul cammino per la conquista di parità di genere, a ottant’anni dalla Costituzione, che ha posto le basi per una reale uguaglianza di diritti tra uomo e donna. Lo promuove, per venerdì 19 giugno alle 16.30 presso il Centro Arte e Cultura di Ladispoli (via Settevene Palo Nord, 21), l’UDI (Unione Donne in Italia) Gruppo Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli, in collaborazione con Upter Ladispoli.
Il convegno “80 anni di diritti delle donne: tra conquiste e nuove sfide” vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto non solo sul percorso compiuto, ma anche e soprattutto sulle questioni ancora aperte come il contrasto alla violenza di genere, il rapporto delle giovani generazioni con la parità e la sessualità, le condizioni e i diritti delle donne migranti, nonché l’accesso alla salute e al benessere.
Interverranno: Ileana Alese Cigliano (Centro Anti Violenza Le Farfalle Cerveteri) che parlerà anche della realtà del territorio, Mara Ghidorzi, Gender Expert e direzione scientifica Fondazione Libellula, che opera con aziende, scuola e ambiti sociali con progetti mirati all’implementazione dell’equità, dell’inclusività e della sicurezza, Paola Capparucci, ginecologa ed epidemiologa, del Gruppo Salute Donna S.I.M.M. (Società Italiana Medicina delle Migrazioni) che parlerà anche dell’accesso al diritto alla salute delle donne migranti. Inoltre, esponenti del Gruppo UDI Nilde Iotti Cerveteri e Ladispoli illustreranno alcune azioni di sensibilizzazione e educazione alla parità di genere svolte sul territorio.
Il convegno è aperto a tutte e tutti. Vi aspettiamo!
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