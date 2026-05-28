Comunicato stampa

Si è svolta questa mattina in Aula Pucci la cerimonia di premiazione del progetto ‘Stop al vandalismo’, patrocinato dal Comune di Civitavecchia e dedicato alla sicurezza ferroviaria e ai corretti comportamenti da tenere in treno, organizzato dal Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria.

All’iniziativa hanno preso parte undici classi dell’Istituto Comprensivo “XVI Settembre” di Civitavecchia, coinvolte in un percorso educativo incentrato sulla prevenzione, sul rispetto delle regole e sulla sicurezza individuale in ambito ferroviario. Gli studenti hanno realizzato numerosi elaborati grafici ispirati ai temi affrontati durante il progetto, dimostrando creatività, sensibilità e grande attenzione verso argomenti di preminente importanza per la sicurezza collettiva. Nel corso della mattinata sono stati premiati i lavori ritenuti più significativi.

“Educare i più giovani al rispetto delle regole e alla cultura della sicurezza significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene –. Desidero ringraziare il Dopolavoro Ferroviario, la Polfer, l’Assessora all’Istruzione, Stefania Tinti, nonché i docenti e tutti gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo a questo progetto, dimostrando quanto sia importante fare rete tra istituzioni, scuola e forze dell’ordine per promuovere comportamenti responsabili e consapevoli”.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di educazione civica e di formazione – aggiunge l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti –. Attraverso il linguaggio creativo e artistico, i ragazzi hanno potuto riflettere su temi delicati come la prevenzione e la sicurezza, acquisendo una maggiore consapevolezza del valore delle regole nella vita quotidiana. Complimenti a tutti gli studenti per l’impegno e per la qualità dei lavori realizzati”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio sostegno alle iniziative che promuovono la formazione dei giovani cittadini e la diffusione della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio.