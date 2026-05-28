WEEKEND CON LE PRO LOCO – 29, 30 e 31 MAGGIO e 2 GIUGNO 2026

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28 | maggio | 2026 WEEKEND CON LE PRO LOCO GLI EVENTI DA NON PERDERE 29, 30, 31 MAGGIO e 2 GIUGNO MOLISE PRO LOCO SQUARE TOUR GUGLIONESI (CB) 📍 Guglionesi (CB) – Via G. De Sanctis 📅 Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 19:00 La quarta edizione del format estivo targato Pro loco Colleniso è pronta a partire. Un format strutturato su più date, con venue differenti, generi musicali differenti ed un solo obiettivo: trasformare le piazze in un punto d’incontro fatto di musica, persone e sorrisi. Il primo atto avrà luogo il 30 Maggio 2026: Si parte alle 20:00 con l’apertura degli stand gastronomici, alle 21:45 il live show di NAPOLEONE – una delle voci più interessanti della nuova scena partenopea: un viaggio musicale che unisce Napoli, groove, cantautorato, funk e neapolitan power. Per chiudere ballando, i dischi di Piattoricco e Sofresh&soclean Un appuntamento aperto a tutti, tra divertimento, musica e sapori locali. 🎫 Ingresso libero LOMBARDIA LIBERI DI SCEGLIERE AGNADELLO (CR) 🤝Dal 31 maggio al 7 giugno la Pro loco Agnadello celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana con una settimana di appuntamenti dedicati ai valori della democrazia, della memoria e della partecipazione.

📖Un percorso fatto di cultura, emozione e condivisione che coinvolgerà tutta la comunità attraverso la mostra “Liberi di Scegliere”, iniziative dedicate alla Costituzione raccontata ai più piccoli, la consegna della Costituzione ai neo diciottenni e uno spettacolo teatrale pensato per riflettere insieme sul significato dell’essere cittadini.

🎺Tra i momenti più significativi anche “La Costituzione in cammino”, una passeggiata per le vie di Agnadello all’insegna dei valori repubblicani, e il tradizionale concerto estivo del Corpo Bandistico di Agnadello, che accompagnerà la conclusione delle celebrazioni.

Una settimana per ricordare il passato, vivere il presente e guardare insieme al futuro. LIGURIA 30° SAGRA DELLA FRAGOLA ROSSIGLIONE (GE) 📍 Rossiglione (GE) – Area EXPO ex Ferriera 📅 Sabato 30 e Domenica 31 maggio 2026 (Inizio manifestazioni domenica dalle ore 14:00) L’Associazione Pro Loco Rossiglione, con il patrocinio del Comune, vi invita alla trentesima edizione della storica “Sagra della Fragola”, un weekend all’insegna del gusto, del territorio e del movimento. La giornata principale di domenica 31 maggio sarà dedicata al binomio “Fragole e Sport”: a partire dalle ore 14:00, l’area espositiva ospiterà un ricco mercatino di prodotti locali affiancato dalle dimostrazioni e attività di numerose associazioni sportive del territorio, che spazieranno dal ciclismo al tennis, passando per calcio, pallavolo, bocce, ginnastica, boxe francese, ippica e tessuti aerei. Ad arricchire l’intero fine settimana (sia sabato che domenica) ci sarà l’iniziativa “Passaggi Experience di Vino”, una mostra mercato di vini e specialità locali. Saranno inoltre attivi un ristorante al coperto, un servizio bar e l’intrattenimento musicale con il DJ set di Alu DJ. Nota: In caso di maltempo la sagra si svolgerà interamente all’interno di una struttura coperta. LIGURIA VEZZANO LIGURE IN DE.CO. VEZZANO LIGURE (SP) 📍 Vezzano Ligure (SP) – Piazza del Popolo e varie location del borgo 📅 Sabato 30 maggio (dalle ore 16:00 alle 23:00) e Domenica 31 maggio 2026 (dalle ore 9:00 alle 16:00) la Pro loco di Vezzano Ligure, in stretta collaborazione con l’amministrazione

comunale, propone per la terza volta la manifestazione De.Co, piatti tipici del nostro territorio che hanno ottenuto la Denominazione Tipica Comunale.

Anche per questa edizione il calendario sarà ricco di iniziative tese a valorizzare non solo la cucina, ma anche la storia del paese e la cultura contadina: oltre agli stand enogastronomici, sarà possibile

partecipare a dibattiti, manifestazioni teatrali sulla storia dell’olio e ad un percorso attraverso i lavatoi e le fontane che circondano il paese accompagnati da appassionati di storia, degustando alcuni dei prodotti locali. Info utili: Per la giornata di sabato è attivo un servizio navetta gratuito dalle ore 17:00 alle ore 23:00. Alcune attività come la camminata, la cooking class e i pasti principali richiedono la prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp ai numeri: Chiara (+39 347 4964297), Enrica (+39 338 8083415) o Jessica (+39 347 8650601). LIGURIA SAPORI LIGURI BOISSANO (SV) 📅 Da Venerdì 29 Maggio a Lunedì 1 Giugno, apertura stand ore 19:00 e ballo dalle ore 21:00 📍 Area Sagra – Via Marici, Boissano (SV) La Pro Loco di Boissano, con il patrocinio del Comune, vi invita a quattro giorni imperdibili dedicati alla cucina e alla tradizione ligure con un ricchissimo menù e posti al coperto disponibili. Un evento autentico per assaporare i piatti tipici del territorio e divertirsi in compagnia! Programma delle animazioni musicali: Venerdì 29 Maggio & Lunedì 1 Giugno: Thino Dj Producer

Thino Dj Producer Sabato 30 Maggio: Oasi Latina

Oasi Latina Domenica 31 Maggio: Orchestra e spettacolo Claudio Fiumara ✨ Evento Speciale: Sabato 30 maggio dalle ore 17:00 alle 19:00 non perdetete l’incontro con l’autrice Renata Briano per la presentazione del libro “Dai monti al mare – Ricette liguri di Renata Briano”. SICILIA SCENICA FESTIVAL VITTORIA (RG) 📍 Vittoria (RG) – Piazze principali e palazzi storici del centro 📅 Dal 22 al 31 maggio 2026 Al via la diciottesima edizione di Scenica Festival, la straordinaria manifestazione che trasforma il cuore del centro storico ipparino in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento si conferma una delle realtà più vivaci e attese del territorio, forte di una chiara vocazione multidisciplinare che spazia tra teatro, circo contemporaneo, musica, danza, performance artistiche, esposizioni e workshop dedicati. Il ricchissimo cartellone di quest’anno vedrà il coinvolgimento di ben 25 compagnie e quasi 100 artisti, pronti a dare vita a oltre 50 rappresentazioni, incluse diverse attesissime prime nazionali e regionali. Un festival in continua evoluzione, capace di stupire e accogliere un pubblico sempre più numeroso, stimato ormai in circa 10.000 presenze. Vantaggio Soci: Esibendo la tessera UNPLI 2026 potrai usufruire di uno speciale sconto del 10% sugli ingressi. Il programma completo delle giornate è consultabile sul sito ufficiale: www.scenicafestival.it . SICILIA GARANTIRE I DIRITTI CIMINNA (PA) 📍 Sala Teatro ex Cinema San Francesco, Ciminna (PA) 📅 Giovedì 28 maggio 2026, ore 16:30 Il Comune di Ciminna e la Pro Loco Ciminna APS, in stretta sinergia con il Garante per i diritti delle persone con disabilità e numerose realtà associative, scolastiche e sindacali del territorio, presentano un importante convegno di approfondimento e confronto. L’incontro metterà al centro i temi dell’inclusione scolastica, dei presidi territoriali e del ruolo fondamentale dei servizi riabilitativi convenzionati. Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, Dott. Vito Filippo Barone, e si svilupperà attraverso interventi di esperti del settore, garanti locali, referenti scolastici e medici. Saranno inoltre condivise le preziose esperienze del centro di ascolto “Telefono D” e toccanti testimonianze dirette, tra cui quella della poetessa Calogera Randazzo. L’intero evento sarà coordinato da Vito Mauro, Presidente della Pro Loco Ciminna. Dettagli utili: L’ingresso è completamente libero e aperto a tutta la cittadinanza. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale per tutti i partecipanti. CAMPANIA VILLA AUGUSTEA COME MAI VISTA PRIMA SOMMA VESUVIANA (NA) 📍 Somma Vesuviana (NA) – Sito archeologico di Villa Augustea 📅 Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 09:00 alle 12:00 La Pro Loco Somma Vesuviana, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e “The University of Tokyo”, presenta un’esclusiva apertura straordinaria del celebre sito archeologico romano. L’evento “Villa Augustea – Come mai vista prima” offre una preziosa opportunità per ammirare da vicino le monumentali strutture e i preziosi mosaici rinvenuti durante gli scavi della storica dimora legata alla figura dell’imperatore Augusto. Un appuntamento culturale di grandissimo rilievo per riscoprire il patrimonio archeologico del territorio campano. Dettagli utili: L’ingresso all’evento è completamente gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile inviare una e-mail a proloco.sommaves@libero.it o consultare il sito ufficiale www.prolocosommaves.it. . CAMPANIA SULLE ORME DEI SANTI VESCOVI NOLANI NOLA (NA) 📍 Complesso Santa Maria Assunta in Pernosano, Pago del Vallo di Lauro 📅 Sabato 30 maggio 2026, ore 20:00 La Pro Loco Nola, radicata nel territorio dal 1977, organizza un affascinante incontro culturale e spirituale intitolato “Sulle orme dei Santi Vescovi Nolani”. L’evento, incentrato sulla figura di San Paolino tra arte, fede e cultura, si terrà nella suggestiva cornice del Complesso di Santa Maria Assunta in Pernosano. L’approfondimento storico e artistico degli splendidi affreschi e delle testimonianze del sito sarà curato dall’Architetto Giuseppe Mollo e da Don Luigi Vitale. Un appuntamento imperdibile per riscoprire le radici storiche e i tesori artistici del comprensorio nolano e laudese. Nota: La prenotazione è gradita. Per informazioni e contatti è possibile fare riferimento alla Pro Loco Nola. Corso Tommaso Vitale 9, Nola numero fisso 081.512.49.01 WhatsApp al 392.11.37.652 via e-mail a info@proloconola.it. CAMPANIA APERITIVO IN VIGNA SAN PAOLO, TUFO (AV) 📍 Località San Paolo, Tufo (AV) 📅 Sabato 30 maggio 2026, dalle ore 18:30 La Pro Loco Tufo APS invita a vivere un’esperienza sensoriale unica tra i filari delle splendide colline del Greco di Tufo DOCG. Un appuntamento speciale che unisce ottimo vino, sapori autentici e buona compagnia, incorniciato da un panorama suggestivo che parla al cuore. La serata offre la possibilità di degustare le eccellenze vitivinicole del territorio abbinate a un ricco tagliere di specialità locali. Info utili: È prevista la possibilità di richiedere opzioni Gluten Free. Per maggiori informazioni e per effettuare la prenotazione obbligatoria è possibile contattare il numero: +39 371 776 8323. LAZIO CORSO DEI FIORI E POLOFEST PALOMBARA SABINA (RM) 📅 30 – 31 Maggio 📍 Palombara Sabina (RM) – Viale XXIV Maggio e Piazza Vittorio Veneto La Pro Loco di Palombara Sabina, con il patrocinio del Comune e del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, è lieta di invitare la cittadinanza al 101° Corso dei Fiori e al 4° PoloFest. Un fine settimana dedicato alla rinascita delle tradizioni locali e alla celebrazione del quarto anno di attività del Polo Culturale San Giuseppe “Matteo Quaglini”. Il programma delle due giornate prevede l’allestimento di strutture floreali, attività culturali, aree street food, giochi popolari e un talent show. Ingresso libero. Partecipate numerosi per sostenere la cultura e le tradizioni del nostro territorio. LAZIO MORLUDICS MORLUPO (RM) 📅 Sabato 30 Maggio, dalle ore 21:00 📍 Pro Loco Morlupo – Via Giulio Roncacci 3C, Morlupo Torna ad accendersi la sede della nostra Pro Loco in una serata di festa e giochi per conoscere o tornare a seguire il progetto MORLudics! Un evento inclusivo e pensato per tutte le età, perfetto per chi ama i giochi da tavolo, il mondo di Dungeons & Dragons e le chiacchierate nerd. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso la socialità e il divertimento, offrendo a tutti i partecipanti snacks e drinks per accompagnare la serata. Venite a scoprire questo fantastico progetto e a passare una notte all’insegna del gioco! Per info e dettagli sulla locandina, contatta Feh al numero 334-7572333. 📅 Sabato 30 Maggio, ore 17:30 📍 Castello di Santa Severa – Via Aurelia km 52,600, Santa Marinella (RM) Nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, istituzioni, rappresentanti del Terzo Settore e del mondo cooperativo si confronteranno in un importante appuntamento sulle opportunità di sviluppo locale, promozione culturale e crescita sociale nel Lazio. L’iniziativa, promossa da BCC Roma, UNPLI Lazio e dal Laboratorio Giovani Soci BCC Roma, mette al centro il rafforzamento delle sinergie tra realtà associative e cooperative e il loro contributo fondamentale nello sviluppo economico e culturale delle comunità. Al termine del dibattito, l’incontro si concluderà con un aperitivo conviviale aperto a tutti i partecipanti, un’ottima occasione per consolidare relazioni e far nascere nuove collaborazioni. Programma e interventi: Apertura e moderazione: Francesco Marcorelli (Divisione Soci BCC di Roma e Consigliere Nazionale UNPLI).

Francesco Marcorelli (Divisione Soci BCC di Roma e Consigliere Nazionale UNPLI). Relatori: Mario Luciano Crea (Consigliere regionale del Lazio e presidente della V Commissione “Cultura, spettacolo, sport e turismo”), Claudio Nardocci (Presidente del Comitato Regionale UNPLI Lazio APS) e Veronica Cucci (Responsabile Divisione Comunicazione Commerciale e Marketing BCC di Roma).

Mario Luciano Crea (Consigliere regionale del Lazio e presidente della V Commissione “Cultura, spettacolo, sport e turismo”), Claudio Nardocci (Presidente del Comitato Regionale UNPLI Lazio APS) e Veronica Cucci (Responsabile Divisione Comunicazione Commerciale e Marketing BCC di Roma). Conclusioni: Luigina Di Liegro (Consigliera CDA BCC di Roma). L’evento è aperto al pubblico. PIEMONTE PANE AL PANE MONTEMAGNO MONFERRATO (AT) Elogio del pane monferrino 📅 29 – 30 – 31 Maggio 2026 📍 Montemagno Monferrato (AT) Il Comune di Montemagno Monferrato e la Proloco Montemagno 2016 presentano con orgoglio l’evento “Pane al Pane – Elogio del pane monferrino”. Con il patrocinio di Provincia di Asti, Regione Piemonte e UNPLI, l’iniziativa è riconosciuta come Sagra di Qualità. Tre giornate interamente dedicate alla riscoperta, alla valorizzazione e alla celebrazione del prodotto simbolo della nostra tavola e della tradizione agricola del Monferrato. Un’occasione unica per immergersi nella cultura gastronomica locale tra i profumi e i sapori autentici del nostro territorio. PIEMONTE PIZZA A MERLAZZA CELLE ENOMONDO (AT) 📅 Sabato 30 e Domenica 31 Maggio 📍 Via Merlazza 30, Celle Enomondo (AT) La Pro Loco di Celle Enomondo, in collaborazione con l’UNPLI, vi invita all’evento gastronomico “Pizza a Merlazza”! Due giorni ricchi di ottimo cibo e attività dedicate anche ai più piccoli. Programma dell’evento: Sabato 30 Maggio: * Ore 16:00 – Letture per bambini “Nati per leggere”, organizzate dalla Biblioteca di Celle Enomondo. Ore 18:00 – Inizio servizio pizza da asporto. Ore 19:00 – Apertura ufficiale dello stand enogastronomico.

* Ore 16:00 – Letture per bambini “Nati per leggere”, organizzate dalla Biblioteca di Celle Enomondo. Domenica 31 Maggio: Ore 18:00 – Inizio servizio pizza da asporto. Ore 19:00 – Apertura dello stand enogastronomico.

PIEMONTE PEDALA CAVOUR CAVOUR (TO) 📍Cavour (TO) 📅 2 Giugno 2026 – Piazza Sforzini, Cavour Torna la storica Pedala Cavour, la passeggiata non competitiva in bicicletta aperta a tutti, dedicata alla scoperta di Cavour e delle sue frazioni. La manifestazione prevede: Ritrovo alle ore 14:30 in Piazza Sforzini

in Piazza Sforzini Partenza alle ore 15:00

Rinfresco a metà percorso presso il Maxi Sconto di Martin

Arrivo previsto alle ore 17:00 in Piazza III Alpini/Gerbido con merenda finale offerta da produttori locali e panetterie

Premiazione alle ore 17:30 🎟️ Quota di iscrizione: €6,00 Le iscrizioni sono disponibili presso diversi punti vendita di Cavour, tra cui:

Bar Giolitti, Bar del Peso, Bar del Tramvai, Tabaccheria Mela Verde, Tabaccheria Tifany, Tabaccheria Ardelli e sede ProCavour. 🎁 Durante l’evento saranno inoltre assegnati numerosi premi a sorte, con in palio anche un soggiorno a Favoloso Buono Viaggio del valore di 700 euro e tanti premi offerti dalle ditte cavouresi. ℹ️ Informazioni:

cavour.info – Tel. 0121 68287 / 0121 68290 CALABRIA PREMIO NAZIONALE DI POESIA PETRIZZI (CZ) 📅 Sabato 30 Maggio, dalle ore 17:30 📍 Casa delle Culture, Petrizzi (CZ) La Pro Loco Petrizzi “Il Fiore di Pietra” APS, in collaborazione con l’UNPLI e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Petrizzi, è lieta di invitare la cittadinanza e gli appassionati alla Cerimonia di Premiazione della quarta edizione del prestigioso Premio Nazionale di Poesia dedicato a “Luigi Tucci”. Un appuntamento letterario di rilievo nazionale che celebra l’arte della parola e vede la partecipazione di numerosi autori provenienti da ogni parte d’Italia. Un momento speciale di condivisione culturale per premiare le composizioni più meritevoli ed emozionanti di questa edizione. La partecipazione è libera. Non mancate a questo importante momento di valorizzazione della cultura e della poesia nel nostro territorio! CALABRIA ESTEMPORANEA DI PITTURA ROGGIANO GRAVINA (CS) 📅 Martedì 02 Giugno 2026, dalle ore 18:00 📍 Piazza Marconi, Roggiano Gravina (CS) La Pro Loco Roggiano Gravina, in collaborazione con RestArt e con il patrocinio di Banca Mediolanum (Ufficio dei Consulenti Finanziari di Cosenza), vi invita alla quinta edizione dell’Estemporanea di Pittura. Un concorso artistico interamente dedicato all’identità territoriale e al valore della comunità di un piccolo Paese. Cosa prevede l’evento: Concorso e Mostra: Esposizione delle opere e premiazione finale direttamente in Piazza Marconi a partire dalle ore 18:00.

Esposizione delle opere e premiazione finale direttamente in Piazza Marconi a partire dalle ore 18:00. L’arte al servizio della prosa: Uno spazio speciale intitolato “La forza delle parole – Racconto, memoria e responsabilità”, in cui l’autrice Daniela De Marco parlerà del libro “Un viaggio”, accompagnata dall’esposizione delle illustrazioni di Tiziana Tosi. 📞 Per info e regolamento: Contattare il numero 3476138295 o scrivere a proloco.roggiano@libero.it.