Comunicato stampa

“Il Parco di via Valdagno è stato intitolato a Giuseppina Cattani: scienziata e ricercatrice, ha condotto importanti studi per debellare alcune delle più gravi malattie infettive, tra cui il tetano, e allo stesso tempo, per tutta la sua vita, ha lottato contro le diseguaglianze sociali.

Nata a Imola il 26 maggio 1859, nel giorno della sua data di nascita il Municipio XV ha svelato una targa in suo ricordo, intitolandole l’area verde del Fleming. Un riconoscimento che arriva a seguito della votazione di una proposta di risoluzione municipale e della Deliberazione di Giunta Capitolina n.176 del 08/05/2025, per l’adeguamento della toponomastica femminile e per l’individuazione di spazi e servizi pubblici da intitolare a figure femminili autorevoli.

Siamo davvero orgogliosi di poterla ricordare in uno dei nostri quartieri per il suo impegno scientifico, per le battaglie in favore dei più deboli e per l’emancipazione delle donne; valori in cui ci ritroviamo pienamente e che guidano il nostro lavoro quotidiano sul territorio.

Davvero grazie alle Presidenti di Commissione, Stefania De Angelis ed Egle Cava, proponenti del documento e dell’iniziativa; un valido monito per il recupero della memoria storica delle donne che si sono distinte in tutti i campi, incidendo in maniera significativa nella vita della nazione, della città e delle comunità locali”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Sanità, Agnese Rollo.