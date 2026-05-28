Comunicato stampa
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📅 Sabato 30 Maggio, ore 17:30
📍 Castello di Santa Severa – Via Aurelia km 52,600, Santa Marinella (RM)
Nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, istituzioni, rappresentanti del Terzo Settore e del mondo cooperativo si confronteranno in un importante appuntamento sulle opportunità di sviluppo locale, promozione culturale e crescita sociale nel Lazio.
L’iniziativa, promossa da BCC Roma, UNPLI Lazio e dal Laboratorio Giovani Soci BCC Roma, mette al centro il rafforzamento delle sinergie tra realtà associative e cooperative e il loro contributo fondamentale nello sviluppo economico e culturale delle comunità. Al termine del dibattito, l’incontro si concluderà con un aperitivo conviviale aperto a tutti i partecipanti, un’ottima occasione per consolidare relazioni e far nascere nuove collaborazioni.
Programma e interventi:
L’evento è aperto al pubblico.
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