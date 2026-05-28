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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TERZO SETTORE A SANTA SEVERA (RM)

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Comunicato stampa

📅 Sabato 30 Maggio, ore 17:30

📍 Castello di Santa Severa – Via Aurelia km 52,600, Santa Marinella (RM)

Nella prestigiosa e suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, istituzioni, rappresentanti del Terzo Settore e del mondo cooperativo si confronteranno in un importante appuntamento sulle opportunità di sviluppo locale, promozione culturale e crescita sociale nel Lazio.

L’iniziativa, promossa da BCC Roma, UNPLI Lazio e dal Laboratorio Giovani Soci BCC Roma, mette al centro il rafforzamento delle sinergie tra realtà associative e cooperative e il loro contributo fondamentale nello sviluppo economico e culturale delle comunità. Al termine del dibattito, l’incontro si concluderà con un aperitivo conviviale aperto a tutti i partecipanti, un’ottima occasione per consolidare relazioni e far nascere nuove collaborazioni.

Programma e interventi:

  • Apertura e moderazione: Francesco Marcorelli (Divisione Soci BCC di Roma e Consigliere Nazionale UNPLI).
  • Relatori: Mario Luciano Crea (Consigliere regionale del Lazio e presidente della V Commissione “Cultura, spettacolo, sport e turismo”), Claudio Nardocci (Presidente del Comitato Regionale UNPLI Lazio APS) e Veronica Cucci (Responsabile Divisione Comunicazione Commerciale e Marketing BCC di Roma).
  • Conclusioni: Luigina Di Liegro (Consigliera CDA BCC di Roma).

L’evento è aperto al pubblico.
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