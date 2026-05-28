Comunicato stampa

La Banca del Tempo, associazione di Manziana il cui presidente è Enrico Pilotti) coordina il lavoro dei tre comuni e cura i rapporti con la fondazione Perugia Assisi, le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine.

PERCORSO

1. Oriolo Romano – Convento S. Antonio da Padova (ore 16.00)

2. Via delle Olmate (primo tratto)

Punto Critico 1: Attraversamento S.P. 493 Via Claudia

4. Via delle Olmate (secondo tratto)

5. Piazza Siena

6. Via delle Olmate (terzo tratto)

Punto Critico 2: Attraversamento S.P. 7a Canale Monterano

8. Montevirginio – Piazza Sant’Egidio (ore 17.15)

Punto Critico 3: Passaggio S.P. 7a Canale Monterano

10. Via G. Matteotti

11. Via XXV Aprile

12. Via Torretta

13. Largo Casali Chirichilli

14. Via Casali Chirichilli

15. Via Pullio Numerio

16. Via delle Menadi

17. Via delle Fornaci

18. Largo delle Fornaci

19. Manziana – Via del Ponte (ore 18.30)

Punto Critico 4: Attraversamento S.P. 3A Via Canale

Punto Critico 5: Percorrenza S.P. 3A Via Canale

Punto Critico 6: Attraversamento Largo Sterbini

23. Corso Vittorio Emanuele

24. Via T. Salvatori

25. Via IV Novembre

Punto Critico 7: Via Roma

27. Arrivo Piazza T. Tittoni (ore 19.30)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

• Seguire scrupolosamente le indicazioni degli organizzatori e delle Autorità.

• Prestare la massima attenzione negli attraversamenti e nei tratti su strade provinciali.

• Mantenere il gruppo compatto senza superare il personale di testa.

• Utilizzare esclusivamente il percorso autorizzato.

• Prestare particolare attenzione a minori, anziani e persone con ridotta mobilità.

• In caso di emergenza attenersi immediatamente alle indicazioni delle Forze dell’Ordine e degli

organizzatori