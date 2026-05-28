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73ª Tappa Giro d’Italia per la Pace Marcia Oriolo Romano – Canale Monterano Manziana

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marcia pace

Comunicato stampa

La Banca del Tempo, associazione di Manziana il cui presidente è Enrico Pilotti) coordina il lavoro dei tre comuni e cura i rapporti con la fondazione Perugia Assisi, le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine.

tappa

PERCORSO

1. Oriolo Romano – Convento S. Antonio da Padova (ore 16.00)
2. Via delle Olmate (primo tratto)
Punto Critico 1: Attraversamento S.P. 493 Via Claudia
4. Via delle Olmate (secondo tratto)
5. Piazza Siena
6. Via delle Olmate (terzo tratto)
Punto Critico 2: Attraversamento S.P. 7a Canale Monterano
8. Montevirginio – Piazza Sant’Egidio (ore 17.15)
Punto Critico 3: Passaggio S.P. 7a Canale Monterano
10. Via G. Matteotti
11. Via XXV Aprile
12. Via Torretta
13. Largo Casali Chirichilli
14. Via Casali Chirichilli
15. Via Pullio Numerio
16. Via delle Menadi
17. Via delle Fornaci
18. Largo delle Fornaci
19. Manziana – Via del Ponte (ore 18.30)
Punto Critico 4: Attraversamento S.P. 3A Via Canale
Punto Critico 5: Percorrenza S.P. 3A Via Canale
Punto Critico 6: Attraversamento Largo Sterbini
23. Corso Vittorio Emanuele
24. Via T. Salvatori
25. Via IV Novembre
Punto Critico 7: Via Roma
27. Arrivo Piazza T. Tittoni (ore 19.30)
INDICAZIONI DI SICUREZZA
• Seguire scrupolosamente le indicazioni degli organizzatori e delle Autorità.
• Prestare la massima attenzione negli attraversamenti e nei tratti su strade provinciali.
• Mantenere il gruppo compatto senza superare il personale di testa.
• Utilizzare esclusivamente il percorso autorizzato.
• Prestare particolare attenzione a minori, anziani e persone con ridotta mobilità.
• In caso di emergenza attenersi immediatamente alle indicazioni delle Forze dell’Ordine e degli
organizzatori

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