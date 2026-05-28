Comunicato stampa

L’istituto comprensivo di Bracciano è per il secondo anno consecutivo tra le scuole vincitrici

de “I colori della vita”, importante e longevo concorso nazionale promosso

dall’omnicomprensivo molisano “R. Capriglione”, partecipando anche alla cerimonia di

premiazione nell’auditorium del museo METE di San Giuliano di Puglia (CB) con le classi 3C

e 1F, protagoniste di una trasferta che resterà impressa a lungo nel cuore di tutti i

partecipanti.

Giunto alla sua XXI edizione, il concorso si conferma come un appuntamento in grado di

unire le scuole d’Italia nel segno della creatività, della memoria e della riflessione civile. Il

concorso nasce infatti, con l’intento di perpetuare il ricordo, quello doloroso della tragedia del

terremoto del 31 ottobre 2002, quando il crollo della scuola elementare causò 28 vittime: 27 alunni

e la loro maestra, scosse profondamente San Giuliano, il Molise e l’Italia tutta rimanendo impresso

nella memoria collettiva.

Dalla ferita è nato un percorso capace di trasformare il dolore in speranza, coinvolgendo gli studenti in una riflessione collettiva sulla pace, sulla solidarietà e sull’incontro e contribuendo negli anni a diffondere la cultura della prevenzione nelle scuole.

Costruisci la pace… oltre ogni confine, questo il tema della presente edizione, partendo dalla

convinzione che “un sorriso, un gesto di gentilezza aprono le porte al dialogo e alla comprensione,

semi capaci di farla fiorire nel cuore di tutti”. E l’IC di Bracciano ha apportato un contributo

importante alla manifestazione, trasformando “i colori della vita” in “i colori dell’emozione”, quella

forte che tutti i presenti hanno provato quando Lucia Boi della terza C della secondaria ha intonato

magistralmente il brano “Conosco dei fiori” con cui la scuola ha ottenuto il primo premio nella

sezione Elaborati musicali.

L’emozione è stata forte per il valore inestimabile dell’opera: il testo della canzone, infatti è tratto da una poesia scritta da Margherita, una studentessa dell’istituto

prematuramente scomparsa lo scorso luglio, e musicato per l’occasione dal professor Francesco

Bracci. L’esibizione ha saputo trasformare il dolore in pura arte e ricordo vivo, regalando un istante

di profonda vicinanza collettiva. Ad assistere a questo straordinario tributo erano presenti in sala

anche i genitori e i nonni di Margherita, che hanno partecipato all’evento con grande e visibile

commozione, circondati dall’abbraccio stretto di tutta la comunità scolastica.

“La musica e la poesia hanno il potere di rendere eterni i legami. Oggi i nostri ragazzi non hanno solo partecipato a un concorso, ma hanno dato voce a un ricordo che farà sempre parte della nostra scuola”, ha dichiarato commossa la dirigente scolastica Prof.ssa Antonella Di Spalatro che ha anche ricordato le sue

origini molisane e il dovere civico che ognuno ha di perpetuare il ricordo degli “angeli di San

Giuliano”.

La delegazione dell’IC Bracciano torna a casa con un bagaglio colmo di esperienze e con la

consapevolezza che “i colori della vita” splendono ancora di più quando sanno farsi custodi di

storie, affetti e memoria condivisa. Congratulazioni a Lucia, a tutti i ragazzi e ai docenti per questo

momento indimenticabile.