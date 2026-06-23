Comunicato stampa
Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale conferma l’avviso pubblico per l’avvio gratuito alla pratica sportiva negli impianti sportivi comunali, riservato ai minori residenti a Civitavecchia.
L’iniziativa prevede l’inserimento gratuito di 10 ragazzi per ciascun impianto sportivo comunale individuato, per l’anno sportivo 2026/2027, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport da parte delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica o sociale.
Gli impianti interessati sono: Palahockey “Indra Mercuri”, Piscina Comunale, Palazzetto dello Sport Insolera-Tamagnini, Campo di Calcio “Tamagnini”, Campo calcio a 5 “Ivan Lottatori” e Cestistica San Gordiano.
Potranno presentare domanda i minori residenti con età inferiore ai 18 anni, appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti ISEE previsti dall’avviso e/o di certificazione dei Servizi Sociali.
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso fino al 22 luglio 2026 alle ore 12:00, secondo le modalità indicate nel bando.
“Lo sport non deve essere un privilegio — dichiara il delegato allo sport Patrizio Pacifico — ma una possibilità concreta per tutti. Anche quest’anno confermiamo uno strumento semplice ma importante, che consente a bambini e ragazzi di avvicinarsi gratuitamente alla pratica sportiva negli impianti comunali, sostenendo le famiglie e valorizzando il ruolo sociale dello sport”.
L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, nella sezione Avvisi pubblici.