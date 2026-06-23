Il Festival Frascati Scienza quest’anno ha bisogno di te: diventa supporter

da oltre 20 anni trasformiamo piazze, scuole, musei e luoghi storici in un grande laboratorio scientifico aperto a tutti. Insieme abbiamo scoperto, sperimentato, imparato e condiviso la meraviglia della conoscenza. Se oggi Frascati Scienza è uno dei principali eventi di divulgazione scientifica in Italia, è grazie alle oltre 45.000 persone che ogni anno partecipano alle nostre attività e credono nel valore della scienza come bene comune. Quest’anno, però, ci troviamo davanti a una sfida inedita. Per la prima volta nella nostra storia non sono arrivati i tradizionali finanziamenti pubblici che hanno sostenuto il Festival. Nonostante questo, non vogliamo rinunciare a nulla. Vogliamo continuare a offrire laboratori, incontri, spettacoli e attività di qualità ai 5.000 studenti che partecipano ogni anno e a tutte le famiglie che scelgono di vivere con noi la Settimana della Scienza. Per farlo, abbiamo bisogno della nostra comunità. Accanto alla ricerca di sponsor e partner, lanciamo una campagna di crowdfunding: un modo semplice e concreto per permettere al Festival di continuare a crescere restando libero, accessibile e indipendente. Come puoi aiutarci: 10 € – Amico della Scienza Nome nella pagina ufficiale dei sostenitori e badge digitale esclusivo. 25 € – Ricercatore Junior Tutti i benefici precedenti, più accesso prioritario ai laboratori più richiesti della Settimana della Scienza. 50 € – Scienziato Senior Tutti i benefici precedenti, più posto riservato in prima fila per i grandi talk del palco centrale di Frascati. Ogni contributo conta. Non è importante quanto doni, ma la scelta di esserci. Se migliaia di persone faranno un piccolo gesto, potremo continuare a portare la scienza nelle piazze, nelle scuole e nella vita di tutti. Dimostriamo insieme che la divulgazione scientifica è un patrimonio condiviso e che una comunità unita può costruire il futuro. Grazie per il tuo sostegno! Il Team di Frascati Scienza