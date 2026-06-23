Il Festival Frascati Scienza quest’anno ha bisogno di te: diventa supporter

da oltre 20 anni trasformiamo piazze, scuole, musei e luoghi storici in un grande laboratorio scientifico aperto a tutti. Insieme abbiamo scoperto, sperimentato, imparato e condiviso la meraviglia della conoscenza.
Se oggi Frascati Scienza è uno dei principali eventi di divulgazione scientifica in Italia, è grazie alle oltre 45.000 persone che ogni anno partecipano alle nostre attività e credono nel valore della scienza come bene comune.
Quest’anno, però, ci troviamo davanti a una sfida inedita.
Per la prima volta nella nostra storia non sono arrivati i tradizionali finanziamenti pubblici che hanno sostenuto il Festival.
Nonostante questo, non vogliamo rinunciare a nulla. Vogliamo continuare a offrire laboratori, incontri, spettacoli e attività di qualità ai 5.000 studenti che partecipano ogni anno e a tutte le famiglie che scelgono di vivere con noi la Settimana della Scienza.
Per farlo, abbiamo bisogno della nostra comunità.
Accanto alla ricerca di sponsor e partner, lanciamo una campagna di crowdfunding: un modo semplice e concreto per permettere al Festival di continuare a crescere restando libero, accessibile e indipendente.
Come puoi aiutarci:
10 € – Amico della Scienza
Nome nella pagina ufficiale dei sostenitori e badge digitale esclusivo.
25 € – Ricercatore Junior
Tutti i benefici precedenti, più accesso prioritario ai laboratori più richiesti della Settimana della Scienza.
50 € – Scienziato Senior
Tutti i benefici precedenti, più posto riservato in prima fila per i grandi talk del palco centrale di Frascati.
Ogni contributo conta. Non è importante quanto doni, ma la scelta di esserci.
Se migliaia di persone faranno un piccolo gesto, potremo continuare a portare la scienza nelle piazze, nelle scuole e nella vita di tutti.
Dimostriamo insieme che la divulgazione scientifica è un patrimonio condiviso e che una comunità unita può costruire il futuro.
Grazie per il tuo sostegno!
Il Team di Frascati Scienza