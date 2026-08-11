Comunicato stampa

Appuntamento per giovedì 13 agosto alle ore 21:30, ingresso gratuito

La Stand Up comedy sbarca a Cerveteri. Giovedì 13 agosto alle ore 21:30 sul palcoscenico del Parco della Legnara arriva Chiara Becchimanzi, con “Terapia di gruppo”, uno spettacolo che abbatte gli stereotipi, che va contro il politicamente corretto, che sviscera una ad una le paure di ogni giorno e il contagio delle paure. Nessun copione, ma improvvisazione pura: un dialogo costante tra artista e pubblico, che varierà in base all’evolversi dello spettacolo.

“Per noi è un piacere poter riprendere il programma della nostra Estate Caerite con un’artista come Chiara Becchimanzi, una vera e propria mattatrice del palcoscenico e che vive di teatro sin da giovanissima, quando neppure aveva compiuto 18anni – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri – tantissime le tournée in carriera così come le collaborazioni: il grande pubblico televisivo senza dubbio è abituata a vederla il venerdì sera all’interno del programma di La 7 “Propaganda”, dove è ospite ricorrente ma Chiara ha una carriera ben più lunga che l’ha vista calcare i più grandi palcoscenici italiani ed internazionali, giungendo sino in Germania, Spagna, Messico e Cile. La stand up è una forma di comicità nuova, innovativa: Chiara Becchimanzi in questo è una vera e propria leader, che coniugherà arte, satira, comicità e attivismo, strappando al pubblico una risata ma anche importanti momenti di riflessione”

Dal 2020 a oggi, tra conduzioni radiofoniche (“La Ritirata dei Gladiatori”, Dimensione Suono Roma), scritture televisive (“Boomerissima”, su Rai2), spettacoli teatrali (troppi da elencare!), apparizioni cinematografiche (l’ultima in “Come far litigare mamma e papà” di Gianluca Ansanelli, con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini), tour di stand up in tutta Italia, è non soltanto uno dei volti più apprezzati nei teatri italiani, ma anche sul web dove conta solamente su Instagram più di 200mila follower