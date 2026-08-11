WEEKEND CON LE PRO LOCO, GLI EVENTI DA NON PERDERE 

📍 Marola (RE)

📅 Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026 Torna a Marola la tradizionale Fiera di San Rocco, tre giornate di festa organizzate dalla Pro Loco Marola con un ricco programma di appuntamenti tra spettacoli, gastronomia, mercatini e intrattenimento per tutta la famiglia. 🎭 La manifestazione si aprirà venerdì 14 agosto con la commedia dialettale “Bocia e Balèin” di Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli. Sabato 15 agosto spazio al divertimento con “Il circo più piccolo del mondo” di Agide Cervi e, in serata, lo spettacolo “100 barzellette per Emergency”. Domenica 16 agosto il programma proseguirà con l’Orienteering di San Rocco nel Castagneto Matildico e la tradizionale Festa in Piazza. 🎉 Per tutto il weekend saranno presenti la pesca a premi, il mercato tradizionale, il mercatino Arte e Ingegno e numerose attività dedicate a grandi e bambini. Domenica sera sarà inoltre possibile cenare con gnocco fritto, salumi, salsiccia nostrana, hamburger e patatine fritte, prima della baby dance e del concerto dei Seven Monkeys, che animeranno la piazza con i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.