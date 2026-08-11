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WEEKEND CON LE PRO LOCO, GLI EVENTI DA NON PERDERE 

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proloco

Comunicato stampa

14, 15 E 16 AGOSTO 2026

VALLE D’AOSTA

FESTA DI SAINT ROCH

ERESAZ – ÉMARÈSE (AO)

📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026

📍 Campo Sportivo, Fraz. Eresaz – Émarèse (AO)

La Pro Loco di Émarèse APS vi invita alla 39ª Festa di Saint Roch! Tre giornate ricche di eventi tradizionali, tornei sportivi, momenti di convivio e musica dal vivo nella splendida cornice della frazione Eresaz.

Il programma delle giornate:

  • Venerdì 14 Agosto: Ore 9:00 3° Trofeo Émarèse di Tsan Paletà Juniores, ore 12:00 apertura bar e ristorante (a menu ridotto), ore 18:30 premiazione del trofeo, ore 19:00 cena a menu completo e dalle ore 22:00 DJ set con Eporadio.
  • Sabato 15 Agosto: Ore 9:00 6ª Edizione Trofeo Green Volley 3 vs 3 Misto, ore 9:30 inaugurazione Mercato Emaresotto, ore 11:00 Messa Festa dell’Assunta, ore 12:00 apertura ristorante, ore 18:30 premiazione Green Volley, ore 19:00 apertura ristorante e dalle ore 22:00 DJ set con Doppio 18.
  • Domenica 16 Agosto: Ore 10:30 sfilata degli Alpini, ore 11:00 Messa Alpini e Patrono, ore 11:45 aperitivo e pranzo Alpini, ore 12:00 apertura ristorante e Convivio dei Saggi (pranzo per gli over 70 di Émarèse), ore 14:00 apertura iscrizioni Gara Palet a Coppie Minestrone, ore 18:00 chiusura ufficiale Mercato Emaresotto, ore 19:00 apertura ristorante e dalle ore 21:00 serata danzante con l’Orchestra William Isabel.

PIEMONTE

CONCENTRATO DI BENESSERE 2026

GRANA MONFERRATO (AT)
     

📅 Dal 13 al 16 Agosto 2026

📍 Campo Sportivo, Via Serracastello – Grana Monferrato (AT)

Il Comune, la Pro Loco e l’Associazione Grana Arte e Tradizione vi invitano a Grana Monferrato – Concentrato di Benessere 2026 per i Festeggiamenti Patronali! Quattro giornate di festa con serate gastronomiche a base di vini, birra e piatti tipici dalle ore 19:30, giostre per bambini, bancarella delle opere parrocchiali e ampio parcheggio disponibile. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il programma delle serate:

  • Giovedì 13 Agosto: Serata gastronomica (ore 19:30) e musica dal vivo alle 22:00 con la Bside Party Band.
  • Venerdì 14 Agosto: Serata gastronomica (ore 19:30) e alle 21:00 grande festa con la discoteca mobile di Radio Valle Belbo, F.M. Disco Explosion.
  • Sabato 15 Agosto (“Al dì dla Màdona”): Dalle 15:30 concerto di campane suonate a mano (Ass. Genova Carillons), ore 16:00 Messa Solenne per la B. V. Assunta, ore 16:45 processione con la Banda Civica di Alessandria, ore 17:15 aperitivo e asta delle torte. Dalle 19:30 serata gastronomica e alle 21:30 musica con DJ JDrummerDJ accesa dallo spettacolare Laser Show.
  • Domenica 16 Agosto: Ore 15:00 Torneo di Scopa a Baraonda presso il campo sportivo, ore 19:30 serata gastronomica e alle 22:00 musica dal vivo con i Settesotto (7S8)

PIEMONTE

FESTE DI SAN ROCCO 2026

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)

📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026

📍 Viale Regina Margherita e Piazza Dante, Castelnuovo Don Bosco (AT)

La Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco vi invita alle Feste di San Rocco 2026! Tre giornate nel cuore dell’estate castelnovese all’insegna di tradizione, convivialità e buona musica.

Il programma delle giornate:

  • Venerdì 14 Agosto: Dalle ore 19:30 Piola Piemontese con vini e piatti della tradizione da gustare in compagnia, e dalle ore 21:30 balli occitani sotto le stelle con i Sonadors (Ingresso gratuito).
  • Sabato 15 Agosto: Dall’alba al tramonto Mercatino dell’Antico, ore 11:00 Santa Messa dell’Assunzione presso la Madonna del Castello, dalle ore 12:30 Piola Piemontese, dalle ore 19:30 Serata di Mare con cena a base di specialità di pesce, ore 21:00 Processione e Rosario presso la Madonna del Castello, e dalle ore 21:30 serata musicale con Aurelio Seimandi (Ingresso 5 €).
  • Domenica 16 Agosto: Ore 18:00 Santa Messa presso la Cappella di San Rocco (Piazza Don Bosco), dalle ore 19:30 Serata di Mare con cena a base di pesce e dalle ore 21:30 musica e ballo con Liscio Simpatia (Ingresso 5 €).

PIEMONTE

BRISINOINFESTA

BRISINO DI STRESA (VB)

📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026

📍 Brisino di Stresa (VB)

La Pro Loco vi invita a Brisinoinfesta a Brisino di Stresa! Un imperdibile fine settimana di Ferragosto tra buona cucina e tanto intrattenimento, con posti al coperto disponibili e un ricco servizio griglia con piatti del giorno ogni sera.

Il programma del weekend:

  • Venerdì 14 Agosto: Ore 18:30 premiazioni Mini Olimpiadi, ore 19:30 specialità Risotto con Ossobuco e dalle ore 21:30 serata karaoke con MK Music.
  • Sabato 15 Agosto: Ore 10:00 Santa Messa solenne con offerta e incanto, ore 19:30 specialità Fritto Misto, ore 20:30 processione notturna con fiaccolata e dalle ore 21:30 musica dal vivo con The Fakes.
  • Domenica 16 Agosto: (Prosegue la festa) Serata gastronomica con specialità Porchetta (dalle 19:30) e musica con i Washing Machine (dalle 21:30) per concludere il weekend in allegria.

EMILIA ROMAGNA

FIERA DI SAN ROCCO

MAROLA (RE)

📍 Marola (RE)
📅 Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026

Torna a Marola la tradizionale Fiera di San Rocco, tre giornate di festa organizzate dalla Pro Loco Marola con un ricco programma di appuntamenti tra spettacoli, gastronomia, mercatini e intrattenimento per tutta la famiglia.

🎭 La manifestazione si aprirà venerdì 14 agosto con la commedia dialettale “Bocia e Balèin” di Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli. Sabato 15 agosto spazio al divertimento con “Il circo più piccolo del mondo” di Agide Cervi e, in serata, lo spettacolo “100 barzellette per Emergency”. Domenica 16 agosto il programma proseguirà con l’Orienteering di San Rocco nel Castagneto Matildico e la tradizionale Festa in Piazza.

🎉 Per tutto il weekend saranno presenti la pesca a premi, il mercato tradizionale, il mercatino Arte e Ingegno e numerose attività dedicate a grandi e bambini. Domenica sera sarà inoltre possibile cenare con gnocco fritto, salumi, salsiccia nostrana, hamburger e patatine fritte, prima della baby dance e del concerto dei Seven Monkeys, che animeranno la piazza con i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.

EMILIA ROMAGNA

SAGRA DELLA ZUCCA E DEL SUO CAPPELLACCIO FERRARESE

SAN CARLO DI TERRE DEL RENO (FE)

📍 San Carlo – Terre del Reno (FE)
📅 Dal 13 al 23 agosto 2026

Torna a San Carlo la Sagra della Zucca e del Cappellaccio Ferrarese IGP, organizzata dalla Pro Loco San Carlo, un appuntamento insignito del marchio Sagra di Qualità UNPLI, che celebra uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica ferrarese attraverso undici giorni di gusto, cultura e convivialità.

🎃 Protagonisti della manifestazione saranno il celebre Cappellaccio Ferrarese IGP e tante specialità dedicate alla zucca, proposte nello stand gastronomico insieme ai piatti tipici della cucina estense. L’edizione 2026 si aprirà il 13 agosto con la serata speciale “Roma incontra San Carlo”, un viaggio tra i sapori della cucina romana e ferrarese accompagnato dal concerto “L’Essenziale”, tributo a Marco Mengoni.

🎶 Oltre alla proposta gastronomica, la sagra offrirà musica, momenti di incontro e un’atmosfera di autentica tradizione. Il ristorante sarà aperto tutte le sere dalle 19:00, con apertura anche a pranzo il 15 e il 23 agosto (e doppio servizio il 16 agosto),.

ABRUZZO

PIANO VOMANO FANTASY

PIANO VOMANO (TE)

📅 13 e 14 Agosto 2026

📍 Piano Vomano (TE)

La Pro Loco di Piano Vomano vi invita a Piano Vomano Fantasy! Due giornate immerse in un’atmosfera d’altri tempi, tra magia e fantasia, con spettacoli, musica dal vivo, mercatini di artigianato, giochi e tanto buon cibo. L’evento è a ingresso libero e gli abiti fantasy e medievali sono i benvenuti per rendere l’esperienza ancora più suggestiva.

Il programma delle giornate:

  • Giovedì 13 Agosto: Inizio festeggiamenti a partire dalle ore 16:00.
  • Venerdì 14 Agosto: Seconda giornata di magia e divertimento.

ABRUZZO

SAPORI DI PRODOTTI TIPICI

RAIANO (AQ)

📍 Raiano (AQ)
📅 Domenica 16 e lunedì 17 agosto 2026

Torna nel centro storico di Raiano l’appuntamento con Sapori di Prodotti Tipici, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Raiano APS dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio.

🍽️ Dalle 19:00 fino a mezzanotte, gli stand gastronomici proporranno un’ampia selezione di prodotti tipici locali, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i sapori autentici della tradizione abruzzese in un’atmosfera di festa e convivialità.

🎉 Due serate pensate per valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, tra gusto, accoglienza e spirito di comunità, nel suggestivo scenario del centro storico di Raiano.

ABRUZZO

SAGRA DELLA CIAMMELLA

SCURCOLA MARSICANA (AQ)

📍 Scurcola Marsicana (AQ)
📅 Domenica 16 agosto 2026

Torna a Scurcola Marsicana la tradizionale Sagra della Ciambella, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Scurcola Marsicana che celebra uno dei dolci simbolo della tradizione locale con una giornata di festa, gusto e folklore.

La manifestazione prenderà il via dalle ore 17:00 con la suggestiva sfilata di carri folkloristici che attraverserà il centro storico, regalando ai visitatori un’atmosfera ricca di colori, musica e tradizioni popolari.

A seguire, spazio alla serata gastronomica, dove sarà possibile degustare specialità del territorio e trascorrere una piacevole serata all’insegna della convivialità, nel cuore del borgo marsicano.

LAZIO

SAGRA DELLA BRACIOLA DI PECORA

LONGONE SABINO (RI)

📅 Domenica 16 Agosto 2026, ore 18:00

📍 Longone Sabino (RI)

L’Associazione Pro-loco APS Longone Sabino vi invita alla 45ª Sagra della Braciola di Pecora! Una giornata dedicata al gusto e alla tradizione enogastronomica locale per assaporare le deliziose braciole di pecora.

La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 18:00, mentre dalle ore 21:00 la serata sarà allietata dallo spettacolo musicale dal vivo con l’Orchestra “Tonino e Lorenzo Serva”, tra liscio, latino-americano, balli di gruppo e tanto divertimento.

LAZIO

SAGRA DEGLI STROZZAPRETI

CAPRANICA (VT)

📍 Capranica (VT)
📅 Dal 14 al 16 agosto 2026 – Dalle ore 20:00

Torna a Capranica la 31ª Sagra degli Strozzapreti, un appuntamento che da oltre trent’anni celebra la tradizione gastronomica e il valore del volontariato. Organizzata con passione da un’intera comunità, l’edizione 2026 si presenta con una grande novità: una nuova location in Via America, località Pajanello, pensata per offrire un’esperienza ancora più accogliente e coinvolgente.

🍝 Per tre serate gli immancabili strozzapreti saranno i protagonisti degli stand gastronomici, accompagnati da tante specialità della cucina locale in un’atmosfera di festa e convivialità.

🎶 Ad arricchire il programma ci saranno spettacoli, musica e intrattenimento, per un evento che unisce gusto, tradizione e divertimento, mantenendo viva una delle manifestazioni più sentite dell’estate capranichese.

LAZIO

FESTA DELLA TARITA

 ITRI (LT)
📅 14 agosto 2026
🕖 Dalle ore 19:00
📍 Piazza Fra Diavolo  – ITRI (LT)
Torna la Festa della Tarita a Itri, una serata all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento vi aspetta nel suggestivo Centro Storico Medievale. Un’occasione per vivere insieme un’atmosfera autentica tra musica popolare, degustazione di prodotti tipici locali, mercatini dell’artigianato, animazione per bambini e l’immancabile, tradizionale rottura delle pignatte.
Vi aspettiamo grandi e piccoli per condividere una serata di festa, convivialità e valorizzazione delle tradizioni che rendono unico il nostro territorio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

FESTA DELL’OCA

MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

📅 14, 15, 16 – 21, 22, 23 Agosto 2026

📍 Morsano al Tagliamento (PN)

La Pro Loco Morsano al Tagliamento vi invita alla Festa dell’Oca! Un ricco programma di appuntamenti musicali ed eventi distribuito su tre fine settimana d’Agosto per celebrare insieme la tradizione e il divertimento.

Il programma delle serate:

  • Venerdì 14 Agosto: Spettacolo musicale con i Frittura Mista.
  • Sabato 15 Agosto: Musica dal vivo con l’Orchestra Collegium.
  • Domenica 16 Agosto: Concerto con gli Absolute 5.
  • Venerdì 21 Agosto: Grande serata a tema con Party a 90.
  • Sabato 22 Agosto: Musica live con gli Ostetrika Gamberini.
  • Domenica 23 Agosto: Serata finale in compagnia dell’Orchestra Fabio Corazza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

SAGRE DAL FRICO DI CARPACCO

CARPACCO, DIGNANO (UD)

📅 8, 9, 10 e 14, 15, 16 Agosto 2026

📍 Carpacco, Dignano (UD)

La Pro Loco Carpacco, in collaborazione con A.R.S. Carpacco ASD e con il patrocinio del Comune di Dignano, vi invita alla 43ª Sagre dal Frico di Carpacco!

Un imperdibile appuntamento enogastronomico interamente dedicato al celebre e gustosissimo piatto tipico della tradizione friulana. Sei giornate di festa, sapore e conviviale allegria per celebrare insieme le eccellenze del territorio.

LOMBARDIA

FERRAGOSTO IN FESTA

SCANDOLARA RAVARA (MN)

📍 Scandolara Ravara (MN)
📅 Da venerdì 14 a domenica 16 agosto 2026

Torna Ferragosto in Festa, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Scandolara Ravara e Castelponzone, con tre serate dedicate alla convivialità, alla buona cucina e al divertimento nel cuore della Bassa Padana.

🍽️ Protagonista degli stand gastronomici sarà la tradizionale torta fritta, specialità tipica del territorio, preparata secondo la tradizione e servita con salumi e formaggi. Il servizio cucina sarà attivo tutte le sere a partire dalle ore 19:00.

🎶 Ad animare le serate ci saranno musica dal vivo e tanto intrattenimento, per vivere insieme il Ferragosto in un’atmosfera di festa, condivisione e allegria sotto le stelle.

CALABRIA

FESTIVAL DEL FUSILLO ORSOMARSESE

ORSOMARSO (CS)

📅 Dal 12 al 14 Agosto 2026

📍 Piazza Aldo Moro, Orsomarso (CS)

Il Comune e la Pro Loco di Orsomarso vi invitano al Festival del Fusillo Orsomarsese! Tre giornate di festa riconosciute come Sagra di Qualità e De.Co. per celebrare la tradizione enogastronomica locale. Gli stand apriranno ogni sera dalle ore 19:00 per farvi gustare deliziosi primi piatti accompagnati dalla Birra Cala, seguiti dagli spettacoli musicali a partire dalle ore 21:30.

Il programma delle serate:

  • Mercoledì 12 Agosto: Spettacolo musicale con gli Zingari Felici (con Emanuele Grispino & Concetta Tiritano & Band).
  • Giovedì 13 Agosto: Concerto tributo con la Max Forever 883 Tribute Band.
  • Venerdì 14 Agosto: Musica dal vivo con Tiziana Serraino.

TOSCANA

CENA CON MUSICA DAL VIVO

MONTEREGGIO (MS)

📅 14 Agosto 2026 – Ore 20:00

📍 Piazza Angelo Rizzoli, Montereggio (MS)

Gli Amici di Roberto vi invitano a una Cena con musica dal vivo! Una speciale serata benefica con raccolta fondi destinata all’acquisto di defibrillatori per il Paese di Canossa e la Misericordia di Mulazzo. Sul palco si alterneranno tre gruppi per una ricca serata di musica. (È gradita la prenotazione).

I gruppi che suoneranno:

  • James Band
  • Traband
  • Interno 23

TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO
I soci Pro Loco che sottoscrivono la Tessera, oltre a far parte del Mondo Unpli, composto da oltre 500.000 Soci, possono godere di importanti convenzioni a livello regionale e nazionale.

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