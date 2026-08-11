WEEKEND CON LE PRO LOCO, GLI EVENTI DA NON PERDERE 

Comunicato stampa
|
14, 15 E 16 AGOSTO 2026
|
|
|
VALLE D’AOSTA
FESTA DI SAINT ROCH
ERESAZ – ÉMARÈSE (AO)
|
📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026
📍 Campo Sportivo, Fraz. Eresaz – Émarèse (AO)
La Pro Loco di Émarèse APS vi invita alla 39ª Festa di Saint Roch! Tre giornate ricche di eventi tradizionali, tornei sportivi, momenti di convivio e musica dal vivo nella splendida cornice della frazione Eresaz.
Il programma delle giornate:
|
|
|
PIEMONTE
CONCENTRATO DI BENESSERE 2026
GRANA MONFERRATO (AT)
|
|
📅 Dal 13 al 16 Agosto 2026
📍 Campo Sportivo, Via Serracastello – Grana Monferrato (AT)
Il Comune, la Pro Loco e l’Associazione Grana Arte e Tradizione vi invitano a Grana Monferrato – Concentrato di Benessere 2026 per i Festeggiamenti Patronali! Quattro giornate di festa con serate gastronomiche a base di vini, birra e piatti tipici dalle ore 19:30, giostre per bambini, bancarella delle opere parrocchiali e ampio parcheggio disponibile. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.
Il programma delle serate:
|
|
PIEMONTE
FESTE DI SAN ROCCO 2026
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)
|
📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026
📍 Viale Regina Margherita e Piazza Dante, Castelnuovo Don Bosco (AT)
La Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco vi invita alle Feste di San Rocco 2026! Tre giornate nel cuore dell’estate castelnovese all’insegna di tradizione, convivialità e buona musica.
Il programma delle giornate:
|
|
PIEMONTE
BRISINOINFESTA
BRISINO DI STRESA (VB)
|
|
|
📅 Dal 14 al 16 Agosto 2026
📍 Brisino di Stresa (VB)
La Pro Loco vi invita a Brisinoinfesta a Brisino di Stresa! Un imperdibile fine settimana di Ferragosto tra buona cucina e tanto intrattenimento, con posti al coperto disponibili e un ricco servizio griglia con piatti del giorno ogni sera.
Il programma del weekend:
|
|
EMILIA ROMAGNA
FIERA DI SAN ROCCO
MAROLA (RE)
|
|
📍 Marola (RE)
Torna a Marola la tradizionale Fiera di San Rocco, tre giornate di festa organizzate dalla Pro Loco Marola con un ricco programma di appuntamenti tra spettacoli, gastronomia, mercatini e intrattenimento per tutta la famiglia.
🎭 La manifestazione si aprirà venerdì 14 agosto con la commedia dialettale “Bocia e Balèin” di Antonio Guidetti e Maurizio Bondavalli. Sabato 15 agosto spazio al divertimento con “Il circo più piccolo del mondo” di Agide Cervi e, in serata, lo spettacolo “100 barzellette per Emergency”. Domenica 16 agosto il programma proseguirà con l’Orienteering di San Rocco nel Castagneto Matildico e la tradizionale Festa in Piazza.
🎉 Per tutto il weekend saranno presenti la pesca a premi, il mercato tradizionale, il mercatino Arte e Ingegno e numerose attività dedicate a grandi e bambini. Domenica sera sarà inoltre possibile cenare con gnocco fritto, salumi, salsiccia nostrana, hamburger e patatine fritte, prima della baby dance e del concerto dei Seven Monkeys, che animeranno la piazza con i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.
|
|
EMILIA ROMAGNA
SAGRA DELLA ZUCCA E DEL SUO CAPPELLACCIO FERRARESE
SAN CARLO DI TERRE DEL RENO (FE)
|
|
📍 San Carlo – Terre del Reno (FE)
Torna a San Carlo la Sagra della Zucca e del Cappellaccio Ferrarese IGP, organizzata dalla Pro Loco San Carlo, un appuntamento insignito del marchio Sagra di Qualità UNPLI, che celebra uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica ferrarese attraverso undici giorni di gusto, cultura e convivialità.
🎃 Protagonisti della manifestazione saranno il celebre Cappellaccio Ferrarese IGP e tante specialità dedicate alla zucca, proposte nello stand gastronomico insieme ai piatti tipici della cucina estense. L’edizione 2026 si aprirà il 13 agosto con la serata speciale “Roma incontra San Carlo”, un viaggio tra i sapori della cucina romana e ferrarese accompagnato dal concerto “L’Essenziale”, tributo a Marco Mengoni.
🎶 Oltre alla proposta gastronomica, la sagra offrirà musica, momenti di incontro e un’atmosfera di autentica tradizione. Il ristorante sarà aperto tutte le sere dalle 19:00, con apertura anche a pranzo il 15 e il 23 agosto (e doppio servizio il 16 agosto),.
|
|
ABRUZZO
PIANO VOMANO FANTASY
PIANO VOMANO (TE)
|
📅 13 e 14 Agosto 2026
📍 Piano Vomano (TE)
La Pro Loco di Piano Vomano vi invita a Piano Vomano Fantasy! Due giornate immerse in un’atmosfera d’altri tempi, tra magia e fantasia, con spettacoli, musica dal vivo, mercatini di artigianato, giochi e tanto buon cibo. L’evento è a ingresso libero e gli abiti fantasy e medievali sono i benvenuti per rendere l’esperienza ancora più suggestiva.
Il programma delle giornate:
|
|
ABRUZZO
SAPORI DI PRODOTTI TIPICI
RAIANO (AQ)
|
|
📍 Raiano (AQ)
Torna nel centro storico di Raiano l’appuntamento con Sapori di Prodotti Tipici, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Raiano APS dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio.
🍽️ Dalle 19:00 fino a mezzanotte, gli stand gastronomici proporranno un’ampia selezione di prodotti tipici locali, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i sapori autentici della tradizione abruzzese in un’atmosfera di festa e convivialità.
🎉 Due serate pensate per valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, tra gusto, accoglienza e spirito di comunità, nel suggestivo scenario del centro storico di Raiano.
Info: prolocoraiano@libero.it
|
ABRUZZO
SAGRA DELLA CIAMMELLA
SCURCOLA MARSICANA (AQ)
|
📍 Scurcola Marsicana (AQ)
Torna a Scurcola Marsicana la tradizionale Sagra della Ciambella, un appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Scurcola Marsicana che celebra uno dei dolci simbolo della tradizione locale con una giornata di festa, gusto e folklore.
La manifestazione prenderà il via dalle ore 17:00 con la suggestiva sfilata di carri folkloristici che attraverserà il centro storico, regalando ai visitatori un’atmosfera ricca di colori, musica e tradizioni popolari.
A seguire, spazio alla serata gastronomica, dove sarà possibile degustare specialità del territorio e trascorrere una piacevole serata all’insegna della convivialità, nel cuore del borgo marsicano.
|
|
|
LAZIO
SAGRA DELLA BRACIOLA DI PECORA
LONGONE SABINO (RI)
|
|
📅 Domenica 16 Agosto 2026, ore 18:00
📍 Longone Sabino (RI)
L’Associazione Pro-loco APS Longone Sabino vi invita alla 45ª Sagra della Braciola di Pecora! Una giornata dedicata al gusto e alla tradizione enogastronomica locale per assaporare le deliziose braciole di pecora.
La manifestazione prenderà il via a partire dalle ore 18:00, mentre dalle ore 21:00 la serata sarà allietata dallo spettacolo musicale dal vivo con l’Orchestra “Tonino e Lorenzo Serva”, tra liscio, latino-americano, balli di gruppo e tanto divertimento.
|
|
LAZIO
SAGRA DEGLI STROZZAPRETI
CAPRANICA (VT)
|
📍 Capranica (VT)
Torna a Capranica la 31ª Sagra degli Strozzapreti, un appuntamento che da oltre trent’anni celebra la tradizione gastronomica e il valore del volontariato. Organizzata con passione da un’intera comunità, l’edizione 2026 si presenta con una grande novità: una nuova location in Via America, località Pajanello, pensata per offrire un’esperienza ancora più accogliente e coinvolgente.
🍝 Per tre serate gli immancabili strozzapreti saranno i protagonisti degli stand gastronomici, accompagnati da tante specialità della cucina locale in un’atmosfera di festa e convivialità.
🎶 Ad arricchire il programma ci saranno spettacoli, musica e intrattenimento, per un evento che unisce gusto, tradizione e divertimento, mantenendo viva una delle manifestazioni più sentite dell’estate capranichese.
|
|
|
LAZIO
FESTA DELLA TARITA
ITRI (LT)
|
|
|
📅 14 agosto 2026
🕖 Dalle ore 19:00
📍 Piazza Fra Diavolo – ITRI (LT)
Torna la Festa della Tarita a Itri, una serata all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento vi aspetta nel suggestivo Centro Storico Medievale. Un’occasione per vivere insieme un’atmosfera autentica tra musica popolare, degustazione di prodotti tipici locali, mercatini dell’artigianato, animazione per bambini e l’immancabile, tradizionale rottura delle pignatte.
Vi aspettiamo grandi e piccoli per condividere una serata di festa, convivialità e valorizzazione delle tradizioni che rendono unico il nostro territorio.
|
|
FRIULI VENEZIA GIULIA
FESTA DELL’OCA
MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)
|
📅 14, 15, 16 – 21, 22, 23 Agosto 2026
📍 Morsano al Tagliamento (PN)
La Pro Loco Morsano al Tagliamento vi invita alla Festa dell’Oca! Un ricco programma di appuntamenti musicali ed eventi distribuito su tre fine settimana d’Agosto per celebrare insieme la tradizione e il divertimento.
Il programma delle serate:
|
|
|
FRIULI VENEZIA GIULIA
SAGRE DAL FRICO DI CARPACCO
CARPACCO, DIGNANO (UD)
|
|
📅 8, 9, 10 e 14, 15, 16 Agosto 2026
📍 Carpacco, Dignano (UD)
La Pro Loco Carpacco, in collaborazione con A.R.S. Carpacco ASD e con il patrocinio del Comune di Dignano, vi invita alla 43ª Sagre dal Frico di Carpacco!
Un imperdibile appuntamento enogastronomico interamente dedicato al celebre e gustosissimo piatto tipico della tradizione friulana. Sei giornate di festa, sapore e conviviale allegria per celebrare insieme le eccellenze del territorio.
|
|
LOMBARDIA
FERRAGOSTO IN FESTA
SCANDOLARA RAVARA (MN)
|
📍 Scandolara Ravara (MN)
Torna Ferragosto in Festa, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Scandolara Ravara e Castelponzone, con tre serate dedicate alla convivialità, alla buona cucina e al divertimento nel cuore della Bassa Padana.
🍽️ Protagonista degli stand gastronomici sarà la tradizionale torta fritta, specialità tipica del territorio, preparata secondo la tradizione e servita con salumi e formaggi. Il servizio cucina sarà attivo tutte le sere a partire dalle ore 19:00.
🎶 Ad animare le serate ci saranno musica dal vivo e tanto intrattenimento, per vivere insieme il Ferragosto in un’atmosfera di festa, condivisione e allegria sotto le stelle.
|
|
|
CALABRIA
FESTIVAL DEL FUSILLO ORSOMARSESE
ORSOMARSO (CS)
|
|
📅 Dal 12 al 14 Agosto 2026
📍 Piazza Aldo Moro, Orsomarso (CS)
Il Comune e la Pro Loco di Orsomarso vi invitano al Festival del Fusillo Orsomarsese! Tre giornate di festa riconosciute come Sagra di Qualità e De.Co. per celebrare la tradizione enogastronomica locale. Gli stand apriranno ogni sera dalle ore 19:00 per farvi gustare deliziosi primi piatti accompagnati dalla Birra Cala, seguiti dagli spettacoli musicali a partire dalle ore 21:30.
Il programma delle serate:
|
|
TOSCANA
CENA CON MUSICA DAL VIVO
MONTEREGGIO (MS)
|
📅 14 Agosto 2026 – Ore 20:00
📍 Piazza Angelo Rizzoli, Montereggio (MS)
Gli Amici di Roberto vi invitano a una Cena con musica dal vivo! Una speciale serata benefica con raccolta fondi destinata all’acquisto di defibrillatori per il Paese di Canossa e la Misericordia di Mulazzo. Sul palco si alterneranno tre gruppi per una ricca serata di musica. (È gradita la prenotazione).
I gruppi che suoneranno:
|
|
|
TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO
|
|