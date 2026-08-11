Comunicato stampa

_Proseguono gli incontri organizzati dalla Mondadori Bookstore Cerveteri sul Lungomare dei Navigatori Etruschi ad Etruria Village: appuntamento per domani, mercoledì 12 agosto alle ore 19:00. Presenta e introduce, Alessio Pascucci_

Anche nella settimana di Ferragosto, proseguono sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare gli appuntamenti letterari della Mondadori Bookstore di Cerveteri, organizzati all’interno dell’Etruria Village. Aperitivi letterari al tramonto, un momento infrasettimanale divenuta una piacevole tradizione: occasioni di crescita, conoscenza, confronto e lettura davanti ad un panorama incantevole, a pochi passi dal mare.

Domani, mercoledì 12 agosto, alle ore 19:00 ospite straordinaria sarà Flavia Restivo, che presenterà il libro “Gli svedesi lo fanno meglio – Come un’educazione affettiva e sessuale di stampo nordico può cambiare il nostro Paese in meglio”, edito da Rizzoli. Presenta ed introduce l’autrice, Alessio Pascucci.

“Continuano con successo gli aperitivi letterari in riva al mare organizzati dalla nostra libreria in collaborazione con Banana Village e Nostro, che ci ospitano all’interno della magnifica struttura dell’Etruria Village – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – per tutto il mese di luglio abbiamo vissuto emozioni bellissime con i tanti autori che si sono succeduti e ad agosto sarà altrettanto. La qualità degli incontri proposti è stata confermata anche dal nazionale di Mondadori, che proprio in questi giorni ha inserito uno dei nostri eventi tra gli appuntamenti d’eccezione in tutta Italia del mese di luglio, ovvero quello con Giorgia Chiugi”.

“Siamo felici di poter ospitare all’interno della nostra rassegna estiva una personalità come Flavia Restivo – aggiungono Andrea e Tarita – una giovane donna che ogni giorno lotta e fa sentire la propria voce, impegnata sempre in prima fila contro ogni forma di discriminazione. Ed oltre a conoscere meglio una persona come Flavia, domani sicuramente Campo di Mare sarà un luogo d’eccezione per guardare verso il cielo ed ammirare un’eclissi di sole che si prospetta essere davvero mozzafiato”.

“Gli svedesi lo fanno meglio” mette a confronto la cultura individuale, scolastica e sociale italiana e svedese per mostrare che i passi avanti in questi campi non sono soltanto necessari, ma possibili e preziosi. Il confronto ironico dopo poche pagine si rivela come un grido di amore verso l’Italia, impietrito dai “ruoli tradizionali” e dall’ostinazione a non voler cambiare, affinché si apra a un futuro più consapevole. Laureata in relazioni internazionali, Flavia Restivo è un’attivista politica e femminista, che crede nella forza della politica, intesa come cambiamento e miglioramento, come umanità e come democrazia. Particolarmente attiva sul tema del divario di genere e tutto ciò che riguarda i diritti sociali.