Comunicato stampa

Dopo il successo a Gallipoli, il progetto “I Sentieri dell’Anima” e il tour culturale firmato dal regista e attore proseguono tra Cerveteri, Santa Marinella e Minturno con conferenze sull’AI, teatro immersivo e un omaggio speciale a Totò insieme alla nipote Elena De Curtis.

Dopo il grande riscontro di pubblico ottenuto lo scorso 7 agosto a Lido San Giovanni di Gallipoli con la presentazione del libro “Pensieri Riversi” di Paola Scarpa, l’Associazione Culturale ArchéoTheatron si appresta a chiudere un mese di agosto ricco di cultura, arte e riflessione scientifica. Sotto la direzione artistica dell’attore e regista Agostino De Angelis, si terrà un trittico di appuntamenti imperdibili all’interno della IV Edizione del Progetto itinerante “I Sentieri dell’Anima”.

Primo appuntamento sulla Scienza e l’Attualità con la conferenza sull’Intelligenza Artificiale che si terrà sabato 22 Agosto 2026, ore 19:00 nei Giardini del Castello del Sasso della Famiglia Patrizi a Cerveteri (RM). La suggestiva cornice del Castello del Sasso ospiterà l’incontro divulgativo dal titolo «L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Cos’è veramente: aiuto o pericolo?». In un momento storico in cui l’AI rappresenta una delle sfide più controverse e affascinanti, l’ing. Roberto Centofanti guiderà il pubblico in un viaggio rigoroso alla scoperta di meccanismi, potenzialità e reali rischi di questa tecnologia. L’evento sarà introdotto dalla dott.ssa Desirée Arlotta, Presidente di ArchéoTheatron. L’appuntamento, con la collaborazione del parroco Padre Mario Vecchierelli, ha lo scopo di raccogliere fondi per la Parrocchia di Santa Croce. Ingresso con contributo libero fino ad esaurimento posti (accesso dal cancello dei giardini).

Il Secondo appuntamento sarà uno spettacolo teatrale itinerante immersivo: “Ogni volto sopra di me …. Sospiri”. Domenica 23 Agosto 2026, ore 19:00 a Santa Marinella nella località Caccia e Riserva / Largo Padelletti lo spettatore farà un viaggio immaginario ed emozionale tratto dal libro dello scrittore santamarinellese Massimiliano Passerani, con regia e adattamento di Agostino De Angelis. Nello scenario naturale del luogo andrà in scena la Compagnia dei Volti, nata proprio 10 anni fa dall’unione di artisti del territorio con gli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. Ben 20 attori daranno vita a uno spettacolo itinerante e interattivo che racconta la quotidianità e la bellezza dell’interiorità umana attraverso vari personaggi. Il pubblico sarà condotto direttamente da De Angelis con l’autore Passerani lungo un percorso in cui i “sentieri dell’anima” prenderanno magicamente forma. Ad arricchire il viaggio la musica di Edoardo Cangini alla chitarra e il canto di Lorenzo Pellegrini e Asia Transilvani, movimento coreografico della Obelix Academy e la partecipazione dei Cavalieri dei Colli Etruschi.

Terzo appuntamento tutto dedicato al Principe della risata con lo spettacolo “Totò, l’Uomo oltre la Maschera” che si terrà Mercoledì 26 Agosto 2026, ore 21:00 nel Chiostro Comunale di Minturno (LT). A chiusura delle attività di agosto, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. delle Grazie, ArchéoTheatron propone una straordinaria performance teatrale e multimediale dedicata al più grande attore italiano del ‘900. Un atto unico di circa 1 ora e 30 minuti in cui Elena Anticoli De Curtis, nipote del celebre attore, dialogherà sul palco con Agostino De Angelis, ripercorrendo aneddoti, lettere private, canzoni e poesie tratte anche dai suoi libri, con proiezioni di immagini e filmati. In scena l’accompagnamento musicale al pianoforte del M° Rosalba Lapresentazione e il canto del soprano Debora Condello e la partecipazione di Riccardo Frontoni attore dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.

Gli eventi hanno il patrocinio di: Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri e Parrocchia Santa Croce, Comune di Santa Marinella, Comune di Minturno e Parrocchia San Pietro Apostolo, rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival e tourismA.