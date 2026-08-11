COMUNICATO STAMPA

Questa mattina è scattata una vasta operazione interforze sulle spiagge di Ladispoli, che ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia Costiera e Polizia Locale, impegnate in controlli mirati lungo il litorale cittadino.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona della foce del Vaccina, dove è stato individuato un gruppo di circa dieci ragazzi che aveva trascorso la notte sull’arenile.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che due di loro, minorenni, si erano allontanati da una struttura di accoglienza e sono stati successivamente riaccompagnati nella stessa.

Per le persone identificate destinatarie della misura è scattato il Daspo urbano, con l’ordine di allontanamento per 48 ore, uno degli strumenti resi applicabili nell’area grazie alle modifiche al Regolamento di Polizia Urbana approvate dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio.

Prima di lasciare la zona, è stato inoltre chiesto ai ragazzi di raccogliere i rifiuti lasciati sull’arenile, contribuendo così al ripristino del decoro della spiaggia.

I controlli proseguiranno durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle aree più sensibili e frequentate del territorio.

Il Sindaco Alessandro Grando ha così commentato:

«Ringrazio il Commissariato di P.S. di Ladispoli guidato dal Commissario Capo Alessandro Rongoni, la Guardia Costiera di Ladispoli guidata dal Comandante Cristian Vitale e la Polizia Locale guidata dal Comandante Danilo Virgili per l’intervento odierno, che si aggiunge alle numerose attività già svolte nel corso di queste settimane.

Anche a seguito dell’intervento del Prefetto, i controlli sul nostro territorio saranno ulteriormente intensificati durante il periodo estivo. A questo si aggiungerà, dal 13 agosto, il progetto comunale “Presidio e Tutela”, con l’impiego di Guardie Particolari Giurate per rafforzare la vigilanza e la tutela dei beni e delle aree appartenenti al patrimonio comunale, con funzione di prevenzione e deterrenza.

Continuiamo quindi ad agire su più fronti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per tutelare il patrimonio pubblico, il decoro e la corretta fruizione degli spazi della nostra città».