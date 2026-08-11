Comunicato stampa

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Ladispoli conferma “Una Notte Lunga un Giorno”, il progetto che ha cambiato il modo di vivere il Ferragosto: non solo divieti, ma più organizzazione, più servizi e una grande occasione di condivisione.

Nelle giornate del 14 e 15 agosto l’Amministrazione comunale affiancherà al rafforzamento dei controlli previsti dall’ordinanza sindacale un’importante iniziativa pubblica pensata per consentire a cittadini e visitatori di vivere il Ferragosto in sicurezza, nel rispetto della città e del mare.

Come negli anni passati, tutte le spiagge libere saranno soggette alle limitazioni previste dall’ordinanza, mentre Marina di Palo sarà l’unico arenile pubblico accessibile oltre gli ordinari limiti orari. La spiaggia sarà appositamente allestita e presidiata per consentire il tradizionale bagno di mezzanotte in condizioni di piena sicurezza, mentre nell’adiacente area pubblica si svolgeranno gli spettacoli musicali, le iniziative previste dal programma e saranno presenti l’area food truck e i servizi dedicati al pubblico.

Il cartellone vedrà protagonisti Luigi Petruzzi, William Imola, Dimensione Suono Roma e Giorgio Prezioso, accompagnando due giornate di musica che culmineranno con i tradizionali bagni di mezzanotte e con il grande spettacolo pirotecnico del 15 agosto.

“Il Ferragosto rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’estate”, dichiara il Sindaco Alessandro Grando. “Abbiamo scelto di affrontarlo con responsabilità, rafforzando i controlli ma offrendo, allo stesso tempo, un luogo sicuro dove cittadini e visitatori possano condividere una festa che appartiene alla nostra comunità.

Ringrazio la Prefettura di Roma, la Questura, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, la Polizia Locale e le associazioni di volontariato Dolphin, Fare Ambiente, Avalon e Assovoce, il cui contributo sarà fondamentale anche quest’anno per garantire un Ferragosto sicuro e partecipato”.

“Il mare è la nostra casa”, dichiara il Consigliere Delegato al Demanio Marittimo Pierpaolo Perretta. “Ogni piccolo gesto conta e il rispetto dell’ambiente inizia da ciascuno di noi. ‘Una Notte Lunga un Giorno’ nasce proprio per dimostrare che divertimento, sicurezza e tutela del nostro litorale possono convivere.

Ringrazio il Dirigente del Servizio Demanio Marittimo, Arch. Carlo Monda, e tutto il personale dell’Ufficio Demanio per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’iniziativa. Invito tutti a vivere queste due giornate con lo spirito giusto, nel rispetto della città, del mare e delle persone.

Non abbiamo rinunciato al Ferragosto. Abbiamo scelto di viverlo meglio”.