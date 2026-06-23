Comunicato stampa

Si è tenuta questa mattina, presso gli Uffici Comunali dell’ Assessorato ai Lavori Pubblici, la riunione tra la società Nautilus Civitavecchia ASD e i rappresentanti dell’attuale Amministrazione. Presenti all’ incontro l’ assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, il Delegato allo Sport, Pacifico Patrizio, il Presidente della Nautilus, Braccini Alberto, il Direttore Tecnico, Lisi Daniele, il Direttore Generale, Del Duca Marcello, e i Dirigenti Petrini Lorenzo e Trotta Michele. L’ incontro, avvenuto in un clima di piena cordialità e di collaborazione, ha affrontato diversi punti: dall’ impiantistica degli impianti natatori, alle problematiche da affrontare la prossima stagione. L’augurio di entrambe le parti è che il clima costruttivo e di collaborazione mostrato oggi dagli intervenuti possa avere seguito affinché le problematiche emerse, insieme, possano trovare giusta soluzione.