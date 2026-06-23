Comunicato stampa

FINALE DOMENICA 28 GIUGNO 2026, ORE 20, SANTA JONA DI OVINDOLI (L’AQUILA)

OSPITE IL GIORNALISTA MUSICALE EZIO GUAITAMACCHI CON IL SUO SPETTACOLO DEDICATO ALLA STORIA DEL ROCK

Conto alla rovescia per la seconda edizione del “Santa Jona Festival Blues Jazz – Forever Silvio Di Giulio”, contest musicale volto alla valorizzazione dei gruppi emergenti. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Silvio Di Giulio APS, si terrà domenica 28 giugno 2026, a partire dalle ore 20, a Santa Jona (frazione di Ovindoli) e vedrà la partecipazione, in qualità sia di giurato che di performer con il suo spettacolo sulla storia del rock, il noto giornalista musicale Ezio Guaitamacchi. L’ingresso è gratuito.

Il concorso è intitolato a Silvio Di Giulio, giovane giornalista, critico musicale e musicista, scomparso prematuramente nel 2024. Figura appassionata e sensibile del panorama musicale e culturale, Silvio Di Giulio ha dedicato la propria attività alla promozione della musica dal vivo, alla ricerca artistica e al sostegno dei talenti emergenti, con uno sguardo attento e competente rivolto in particolare alle nuove generazioni.

La commissione artistica ha reso noto i nomi delle band finaliste, che si esibiranno a partire dalle ore 20 sul palco di Santa Jona. Si tratta dei Senza Tempo di Torano (Rieti), dei Jaly di Celano e Trasacco (L’Aquila), dei Calliope di Pescina (L’Aquila), dei F3lini di Avezzano (L’Aquila), dei K4ER di Pescara, dei Lorlau di Roma, dei Muddy Flowers di Roma, dei Four To Four di Ovindoli (L’Aquila), dei Not 4 Sale di Celano (L’Aquila) e del duo composto da Daniele Tarquini e Lorenzo Truono di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila). Al termine delle esibizioni sarà proclamata la band vincitrice. In giuria, oltre a Ezio Guaitamacchi ci saranno anche, tra gli altri, il compositore Nicola Campogrande (dal 2023 è compositore residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano e del Teatro Comunale di Bologna) e il direttore artistico della Casa del Jazz di Roma, Luciano Linzi (già discografico in CGD e ideatore e direttore artistico festival JazzMi a Milano). Inoltre, anche il pubblico parteciperà all’assegnazione di un premio speciale.

Ezio Guaitamacchi, autori di libri musicali bestseller come “Delitti Rock”, Atlante Rock”, “Peace & Love”, “Rockfile”, “She’s a woman” e “Amore, morte & Rock’n’roll”, oltre che popolare volto televisivo (“Delitti Rock” su Rai 2, “Good Vibrations” e altre trasmissioni), sarà nella giuria che valuterà le giovani band in gara e contestualmente a chiusura del contest, intorno alle ore 22, presenterà il suo spettacolo dedicato alla storia del rock. Uno show, tra musica e teatro, che lo vedrà protagonista sul palco insieme alle cantanti Brunella Boschetti e Andrea Mirò.

“La presenza di Ezio Guaitamacchi è per noi molto significativa”, ha dichiarato la presidente dell’associazione Marta Pedone, mamma di Silvio, “Oltre ad essere uno dei giornalisti musicali più importanti, Ezio era uno dei giornalisti più apprezzati e seguiti da Silvio. Tanto che non si perdeva le sue presentazioni e in tante occasioni ci ha parlato di lui”.

Per Ezio Guaitamacchi si tratta della sua prima volta in Abruzzo. “Sarà un’occasione per incontrare i tanti appassionati abruzzesi, che da anni mi scrivono per avere curiosità sulla storia del rock”, afferma Ezio Guaitamacchi, “Ma soprattutto sarà una serata per ricordare Silvio Di Giulio, che ricordo ancora con affetto”. Il festival è promosso con il patrocinio e il contributo del comune di Ovindoli, della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, e con la collaborazione della Pro-Loco di Santa Jona. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionesilviodigiulio.com