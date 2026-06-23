Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia sta lavorando assieme ai Giovani Democratici per lanciare lo Youth Check, uno strumento di valutazione pensato per analizzare in via preventiva le conseguenze che le decisioni amministrative rivolte ai giovani produrranno sulle nuove generazioni e su quelle future.

L’iniziativa nasce da un lavoro congiunto tra il Sindaco, la Presidenza del Consiglio comunale e i Giovani Democratici, con l’obiettivo di dotare l’ente di uno strumento che, nell’ambito degli atti amministrativi rivolti ai giovani, possa misurare il loro peso sul lungo periodo. Molte scelte non riguardano soltanto il presente, ma definiscono le condizioni di vita di chi quelle scelte le erediterà. Lo Youth Check propone di portare questa consapevolezza nell’istituzione per creare dei criteri di valutazione concreti.

Si tratta di uno strumento già sperimentato dal Comune di Parma, Civitavecchia intende farne un metodo di lavoro integrato in alcune attività ordinarie dell’Amministrazione e della Presidenza del Consiglio.

“Amministrare significa assumersi la responsabilità del tempo lungo. Lo Youth Check ci chiede di guardare oltre la scadenza immediata di ogni provvedimento e di domandarci che città stiamo costruendo per chi verrà dopo di noi.” Ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene. “È un esercizio di onestà, prima ancora che di metodo: riconoscere che le decisioni di oggi disegnano il margine di possibilità delle ragazze e dei ragazzi di domani. Ringrazio i Giovani Democratici per aver portato all’attenzione dell’Amministrazione uno strumento che mette il futuro al centro dell’azione di governo, e la Presidenza del Consiglio per aver reso possibile questo percorso condiviso.”

“Troppo spesso le politiche vengono pensate per il presente immediato, lasciando alle nuove generazioni il conto di scelte alle quali non hanno preso parte. Con lo Youth Check proponiamo qualcosa di concreto: gli atti amministrativi rilevanti per le nuove generazioni venga valutato anche alla luce delle sue conseguenze su chi è più giovane e su chi ancora non vota. Penso che sia uno strumento di equità intergenerazionale.” Ha dichiarato il segretario dei Giovani Democratici Alessandro De Paolis “Ringraziamo il Sindaco e la Presidenza del Consiglio per aver accolto questa proposta e per aver scelto di lavorarci insieme: è il segno di un’amministrazione che considera i giovani non come destinatari passivi, ma come interlocutori del proprio operato.”

Nei prossimi giorni saranno presentate le modalità operative e i tempi di adozione dello strumento.