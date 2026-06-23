Comunicato stampa

L’evento nasce dall’iniziativa diffusa in tutto il mondo per onorare la memoria di Michael: alle 23,26 ora italiana della sua morte, i fans di tutto il globo ascoltano “Heal the World”. Da soli è bello ma insieme è meglio. L’invito è esteso a tutti coloro vogliano contribuire alla creazione di un evento memorabile: ascoltiamo i suoi capolavori, leggiamo le sue poesie in inglese e in italiano, impariamo a ballare “Beat it”. Portare: l’amore, i bambini, il sorriso ed una lucina bianca. MAKE A BETTER PLACE FOR YOU AND FOR ME –