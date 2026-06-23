Comunicato stampa

Si tratta di un investimento di 2 milioni e 350 mila euro voluto e sostenuto da Città metropolitana di Roma per riqualificare un’ex scuola primaria abbandonata da oltre 10 anni. L’inaugurazione del nuovo plesso è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, con il Dirigente Scolastico Paolo Bracaglia, il Consigliere delegato a edilizia scolastica, impianti sportivi e formazione di Città metropolitana Daniele Parrucci e la Presidente del Municipio Roma IX Titti di Salvo.

La scuola sta già prendendo le iscrizioni e da settembre la nuova sede accoglierà tra i 350 e i 400 studenti.

L’edificio, che inizialmente avrebbe dovuto ospitare una scuola elementare, dopo anni di abbandono è stato completamente ristrutturato, con una nuova distribuzione degli spazi interni, il completo abbattimento delle barriere architettoniche (con 20 bagni di cui 5 per ragazzi con disabilità, nuove rampe, un nuovo ascensore, nuovo ingresso alla palestra e una rampa nella corte interna), oltre al rifacimento della cortina e dei cornicioni esterni, all’impermeabilizzazione del tetto e a tutta la nuova impiantistica termica, elettrica e antincendio. La scuola è dotata di pannelli fotovoltaici che la rendono autonoma dal punto di vista energetico.

“L’obiettivo raggiunto da Città metropolitana, che ha investito i propri fondi e dato avvio ai lavori a maggio dello scorso anno, è stato quello di restituire alla collettivitaÌ una struttura scolastica funzionante, sicura e pienamente efficiente in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Si tratta di un’opera di rigenerazione urbana che riguarda tutto questo quadrante di Roma”, ha dichiarato il Consigliere Parrucci. “Siamo entusiasti di essere riusciti a mantenere una promessa, fatta 4 anni fa, al territorio di Spinaceto e del IX Municipio. L’apertura di via Renzini, in poco più di un anno di lavori, è il frutto di un investimento importantissimo che ha stravolto un edificio dissestato trasformandolo in un istituto modello. L’edificio ospita 15 nuove aule, un laboratorio informatico e una palestra interamente ristrutturata, con campi da basket e pallavolo, 4 bagni e spogliatoi con docce, che la rendono un gioiello tra gli istituti di Roma e Provincia.

La scuola ruota intorno a un chiostro interno che dallo stato di degrado in cui versava si è oggi trasformato in un’agorà con panchine e giardini, fruibile dai ragazzi nelle pause.

Inoltre, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, abbiamo annunciato che tutto il terreno esterno che abbiamo bonificato verrà messo a bando per la realizzazione di una nuova struttura sportiva che sarà a disposizione sia degli studenti che dei cittadini, aprendo al territorio il pomeriggio: un’opera essenziale per il quadrante, che oltre a dare una risposta alle necessità educative di quest’area offre anche un importante punto di riferimento dal punto di vista sportivo, per un vero e proprio rilancio della zona”, conclude Parrucci.