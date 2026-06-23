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Valorizzazione del belvedere Giovanni Falcone di Bracciano

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Il Belvedere Giovanni Falcone merita cura, rispetto e attenzione. Per questo stiamo lavorando per renderlo sempre più accogliente, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi e significativi della nostra città.
Nell’ambito di questo percorso, è stato richiesto a Tekneko di riorganizzare la collocazione dei contenitori per i rifiuti e di intensificare il controllo dell’area, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e preservare il decoro del Belvedere.
Un sentito ringraziamento va all’associazione Salvaguardiamo Bracciano, che oggi ha realizzato un importante intervento di riqualificazione del muro sul quale è collocata la targa dedicata a Giovanni Falcone, restituendo dignità e valore a un luogo simbolico per la comunità.
Grazie anche al Lions Club Lago Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini, che ha donato due piante – un ulivo e un oleandro – ora messe a dimora nell’area. Un gesto dal forte valore simbolico che contribuisce ad abbellire questo spazio pubblico.
La collaborazione tra Amministrazione, associazioni e cittadini si traduce così in azioni concrete capaci di generare risultati visibili e duraturi.
Nelle scorse settimane, dopo l’intervento di pulizia effettuato dagli operai comunali, l’area è stata ulteriormente bonificata grazie all’impegno di Salvaguardiamo Bracciano, che ringraziamo ancora per la disponibilità e la dedizione dimostrate. Il percorso di riqualificazione non si ferma qui: sono già previsti ulteriori interventi per migliorare e valorizzare il Belvedere.
La sfida più importante, tuttavia, riguarda tutti noi. Solo attraverso una crescente partecipazione, il rispetto degli spazi comuni e un forte senso civico sarà possibile preservare nel tempo la bellezza della nostra città e garantire luoghi sempre più decorosi, vivibili e accoglienti per l’intera comunità.
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