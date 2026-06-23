Comunicato stampa

Componimenti che esprimono situazioni, affezioni, avventure dell’anima. Suoni e parole che generano immagini quasi illusorie, provocano quel vago e quell’incerto che le rendono poetiche, ineffabili, forse misteriose, che lasciano nell’anima un gran desiderio, quasi sempre inappagato. L’anima non vedendo confini si perde nell’indefinito e tutto diventa suono lontano che si allontana poco a poco, in un’apparente vastità. Uno spirito poetico che trasporta l’ascoltatore in luoghi e tempi dimenticati, abbandonati e abitati solo dalla meraviglia. Brevi composizioni poetico-musicali sospesi in un incanto, liriche semplici e intense di filosofi, poeti, mistici, (Nietzsche, Hesse, Jabès) dalle quali si alza un canto d’amore. Un tessuto musicale classico dove la trama melodica, la voce, sono assolutamente contemporanee.