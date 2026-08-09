Fabrizio Bosso nella notte di San Lorenzo al lago di Vico

Comunicato stampa

C’è una notte speciale in ogni estate, un momento in cui l’umanità si ferma, rivolge lo sguardo al cielo ed esprime i propri desideri, spinta dalla speranza in un futuro migliore. È la notte di San Lorenzo, la magica occasione in cui lo sciame meteorico delle Perseidi incontra la nostra atmosfera durante il viaggio della Terra attorno al Sole. La tradizione popolare narra che quelle scie luminose siano le lacrime versate da San Lorenzo durante il martirio sulla graticola per ordine dell’imperatore Valeriano, anche se la scienza ha dimostrato che si tratta dei frammenti lasciati dal passaggio della cometa Swift-Tuttle, un legame astronomico scoperto dal celebre scienziato italiano Giovanni Virginio Schiaparelli. Che si scelga di credere alla suggestione religiosa o al rigore scientifico, il fascino resta immutato: ogni anno le persone cercano luoghi al riparo dall’inquinamento luminoso per ammirare lo spettacolo della volta celeste, e tra i contesti più affascinanti per osservare la pioggia di stelle ci sono senz’altro le sponde dei laghi.

Proprio per valorizzare questa magia, il Tuscia in Jazz for SLA e la Riserva Naturale Lago di Vico gestita dall’Ente Monti Cimini hanno unito le forze per regalare al pubblico un evento straordinario che intreccia la musica di qualità alle meraviglie del cielo. Lunedì 10 agosto, alle ore 21:00, la splendida cornice della località Scardenato (Bella Venere) al Lago di Vico ospiterà un concerto a ingresso libero con donazione facoltativa a sostegno della ricerca contro la SLA. Protagonisti della serata saranno due dei musicisti più apprezzati della scena italiana, la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, che presenteranno il loro intenso progetto intitolato “Il cielo è pieno di stelle”, un titolo che sembra ritagliato su misura per questa notte e che racchiude un sentitissimo omaggio all’eredità musicale di Pino Daniele.

L’album “Il cielo è pieno di stelle” rappresenta un viaggio intimo ed emozionante nel repertorio del grande cantautore napoletano. Attraverso arrangiamenti raffinati, Bosso e Mazzariello rileggono i classici di Pino Daniele con una spiccata sensibilità jazzistica, senza mai tradire l’anima originale dei brani ma arricchendoli di nuova luce grazie a un dialogo strumentale di rara eleganza, virtuosismo e carica emotiva.

I due artisti vantano un sodalizio pluriennale di altissimo livello. Fabrizio Bosso, nato a Torino nel 1973, è considerato uno dei più grandi trombettisti jazz a livello internazionale, celebre per la sua straordinaria tecnica, la sonorità calda e una versatilità che lo ha portato a collaborare con i più grandi nomi del jazz e della pop music mondiale. Julian Oliver Mazzariello, pianista di origine inglese ma italiano d’adozione, si è affermato come uno dei talenti pianistici più vividi ed espressivi della sua generazione, forte di una profonda liricità e di una tecnica impeccabile. Insieme costituiscono un duo affiatato capace di incantare le platee di ogni festival.

Dopo questo imperdibile appuntamento al Lago di Vico, il Tuscia in Jazz for SLA continuerà il suo impegno collaborando con il Festival Culturale dell’Area Etrusco-Cimina, promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, un’iniziativa che tra agosto, settembre e ottobre porterà il meglio della musica italiana in ben 17 comuni del territorio. La programmazione prenderà subito il via l’11 agosto a Vetralla, presso la Villa Comunale, con il Fulvio Tomaino Trio, per proseguire il 12 agosto a Vitorchiano, nel giardino del Complesso di Sant’Agnese, con Alice Claire Ranieri Meets Alessandro Bravo Trio. Il Tuscia in Jazz for SLA tornerà poi in prima linea il 14 agosto a Sutri, nella suggestiva cornice dell’Antico Lavatoio alle ore 21:00, con il duo composto da Rosario Giuliani e Luciano Biondini nello spettacolo “Cinema Italia”, un commovente tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota. Il grande finale della stagione estiva è previsto per il 5 settembre a Viterbo, sul prestigioso palco del Teatro dell’Unione, dove Sergio Cammariere presenterà dal vivo il suo nuovo album. I biglietti sono in prevendita su Ciaotickets.com, mentre per qualsiasi informazione è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3661289196.