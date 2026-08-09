Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Proseguiamo con la terza tappa di questo viaggio tra i lavori in corso sugli immobili dedicati alla cultura.
In corso o già conclusi:
– Nuovo impianto antincendio e poltrone al teatro comunale;
– Nuovo impianto di illuminazione alla Galleria della Sala Natili;
– Condizionatori per le sale date in uso a Pro-Loco, Inchiostro del Futuro e Caleidoscopio.
Ce ne parla il Consigliere delegato alla Cultura Valter Chiari.
il video è visibile al seguente link:
https://www.facebook.com/reel/3381655965370650