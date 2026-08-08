Bracciano: primo appuntamento dei “Venerdì del Lago”

Dalla pagina Facebook del Comune
Ieri si è tenuto il primo appuntamento dei “Venerdì del Lago”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale insieme all’Associazione We For You per vivere, animare e valorizzare il Lungolago Argenti.
Dalle 18.00 a mezzanotte, il lungolago si è trasformato in un luogo di incontro e socialità, con mercatino, musica dal vivo e artisti di strada, regalando a cittadini e visitatori una serata piacevole da trascorrere passeggiando, incontrandosi e vivendo uno spazio riqualificato come luogo di aggregazione.
Un appuntamento pensato per restituire sempre più il Lungolago Argenti alla comunità, rendendolo uno spazio vivo, accogliente e aperto alla socialità, dove fermarsi, passeggiare e stare insieme.
I “Venerdì del Lago” proseguiranno ogni venerdì di agosto e settembre, dalle 18.00 alle 24.00.
Vi aspettiamo sul lungolago per vivere insieme le prossime serate!