Bracciano: primo appuntamento dei “Venerdì del Lago”

Dalla pagina Facebook del Comune

Ieri si è tenuto il primo appuntamento dei “Venerdì del Lago”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale insieme all’Associazione We For You per vivere, animare e valorizzare il Lungolago Argenti.

Dalle 18.00 a mezzanotte, il lungolago si è trasformato in un luogo di incontro e socialità, con mercatino, musica dal vivo e artisti di strada, regalando a cittadini e visitatori una serata piacevole da trascorrere passeggiando, incontrandosi e vivendo uno spazio riqualificato come luogo di aggregazione.