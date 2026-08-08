Comunicato stampa

Il 15 agosto fede, tradizione e comunità si ritrovano sulle acque del Lago di Bracciano. La nuova installazione artistica sarà svelata soltanto durante la Processione.

Quando il lago si illumina e la Madonna Assunta attraversa le sue acque, Trevignano Romano non celebra soltanto il Ferragosto. Ritrova una parte della propria identità.

Il prossimo 15 agosto, in occasione del Ferragosto e della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Trevignano Romano vivrà uno dei momenti più profondi, sentiti e rappresentativi della propria storia: la Processione Mariana sul Lago, una celebrazione che da generazioni unisce fede, tradizione e senso di appartenenza, trasformando le acque del Lago di Bracciano in un luogo di preghiera, raccoglimento e condivisione.

Nel corso degli anni, la Processione Mariana sul Lago è diventata uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del Ferragosto laziale. Nelle passate edizioni ha richiamato migliaia di cittadini, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio, che hanno scelto di condividere un momento capace di unire la profondità della fede alla straordinaria bellezza del Lago di Bracciano. Un’esperienza che, anno dopo anno, continua a emozionare e a lasciare un ricordo indelebile nel cuore di chi vi partecipa.

Ogni edizione è il risultato di un grande lavoro collettivo. Comunità parrocchiale, associazioni, volontari, istituzioni, operatori e cittadini collaborano con dedizione e spirito di servizio affinché questa tradizione possa rinnovarsi ogni anno, mantenendo intatto il suo significato più autentico e consegnandolo alle nuove generazioni.

A distanza di trent’anni dalla storica installazione artistica scenografica realizzata nel 1996, l’Amministrazione Comunale ha scelto di affidare nuovamente ad Angelo Russo la progettazione artistica della nuova installazione. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare una tradizione straordinaria attraverso il linguaggio dell’arte, con uno sguardo rivolto al futuro e nel pieno rispetto della storia e del significato spirituale che questa celebrazione rappresenta per la comunità trevignanese.

Per preservare l’effetto sorpresa e consentire a tutti di vivere pienamente l’emozione del momento, la nuova installazione artistica non sarà presentata in anteprima.

Sarà svelata esclusivamente durante la Processione, accompagnando il passaggio della Madonna Assunta sulle acque del lago e offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

Accanto alla nuova scenografia, un altro importante intervento contribuirà a rafforzare il futuro della manifestazione.

Grazie al sostegno della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Consorzio Lago di Bracciano, è stato infatti completamente rinnovato il pontone galleggiante che ospiterà l’installazione artistica, un investimento che garantirà maggiore sicurezza, funzionalità e continuità a una delle manifestazioni religiose più significative e identitarie del territorio.

Il Ferragosto di Trevignano Romano continua così a rinnovarsi nel segno della continuità, mantenendo al centro ciò che da sempre rende unica questa celebrazione: la fede, la comunità e la volontà di custodire e tramandare un patrimonio che appartiene a tutti.

Anche quest’anno Trevignano Romano si prepara ad accogliere migliaia di persone per vivere insieme una serata che unirà spiritualità, tradizione, arte e bellezza in uno scenario unico. Al termine della Processione Mariana sul Lago, un grande spettacolo pirotecnico colorerà il cielo sopra il Lago di Bracciano, concludendo i festeggiamenti del Ferragosto con un momento di straordinario impatto visivo, capace di emozionare cittadini e visitatori.

le dichiarazioni

Claudia Maciucchi

Sindaco di Trevignano Romano

“La Processione Mariana sul Lago rappresenta il cuore della nostra comunità. È il momento in cui la fede incontra la memoria, la tradizione si rinnova e l’intero paese si ritrova attorno a valori che da generazioni ci uniscono. Voglio ringraziare la comunità parrocchiale, le associazioni, i volontari, gli uffici comunali, le forze impegnate nell’organizzazione e tutti coloro che, con dedizione e senso di appartenenza, rendono possibile questa celebrazione. Il nostro compito è custodire questa eredità con rispetto e responsabilità, affinché continui a trasmettere il suo significato più autentico anche alle generazioni future.”

Luca Galloni

Vicesindaco e Assessore al Turismo

“Il Ferragosto di Trevignano Romano è uno dei momenti più identitari della nostra comunità e rappresenta un’occasione straordinaria per condividere con migliaia di persone la bellezza delle nostre tradizioni. La Processione Mariana sul Lago è un’esperienza che va vissuta: unisce spiritualità, arte, storia e partecipazione in un’atmosfera che ogni anno emoziona chi vi prende parte. La scelta di affidare nuovamente ad Angelo Russo la progettazione artistica della nuova installazione nasce dalla volontà di valorizzare una storia che continua a emozionare, nel segno della continuità e del rispetto di una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità. Abbiamo inoltre scelto di non svelare l’opera prima del 15 agosto, perché crediamo che alcune emozioni abbiano ancora più valore quando vengono scoperte insieme, nel momento in cui prendono vita. Invito tutti a raggiungere Trevignano Romano per vivere una serata speciale, in cui fede, comunità, arte e bellezza si incontrano in uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati del Ferragosto laziale.”

PROCESSIONE MARIANA SUL LAGO

Ferragosto 2026 – Trevignano Romano

15 agosto 2026

Trevignano Romano – Lago di Bracciano

Tanti gli appuntamenti di questa giornata che, alle 21.45 si avvieranno alla conclusione con la solenne Processione Mariana sul Lago, seguita poi alle 24.00 dal tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo sopra il Lago di Bracciano, regalando il suggestivo saluto finale a una serata che, ogni anno, richiama migliaia di persone per vivere insieme uno dei Ferragosto più emozionanti, partecipanti e identitari del Lazio.