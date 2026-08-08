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CANALE MONTERANO: UNO DEI CENTRI DE “LA NOSTRA MONUMENT VALLEY”

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Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Uscito da qualche settimana sulle principali piattaforme streaming, il documentario “La nostra Monument Valley” con la regia di Alberto Crespi e Steve Della Casa, vincitore del premio FS alla festa del Cinema di Roma di due anni fa, sottolinea ancora una volta lo stretto e profondo legame tra il nostro territorio e il Cinema.
Il cinema italiano negli anni Sessanta ha avuto un periodo davvero indimenticabile, nel quale a Cinecittà si girava ogni tipo di film. Proprio in quegli anni i dintorni di Roma diventavano per l’industria cinematografica, posti fantastici nei quali si potevano girare film ambientati in qualsiasi ambiente: il selvaggio West, Roma antica, il deserto, l’Asia Minore, l’Africa.
E ovviamente il nostro territorio è tra i grandi protagonisti di quel periodo e di questo documentario e ancora oggi ospita ogni anno decine di produzioni cinematografiche e televisive.
Per vederne un breve estratto:
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