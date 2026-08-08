Inaugurazione piazzola lago di Bracciano “una vista che riposa lo sguardo”

Il paesaggio che il territorio del lago di Bracciano offre è un bene da valorizzare e tutelare. È da questa prospettiva che nasce l’iniziativa promossa dal Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano e i rispettivi comuni coinvolti (Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano): un progetto finanziato con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale, che vede la riqualificazione di alcuni dei punti più suggestivi che il comprensorio mette a disposizione.

In questo contesto si è tenuta il 6 agosto l’inaugurazione della piazzola denominata “La Sedia”: luogo protagonista del primo intervento di riqualificazione, ideato per restituire ai cittadini uno spazio sicuro da cui ammirare lo splendido panorama lacustre, e ai turisti un luogo in cui creare ricordi.

La presenza a questo evento di personalità particolarmente rilevanti del panorama capitolino e del Comprensorio Sabatino – il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, il presidente del consorzio di navigazione del Lago di Bracciano Francesco Pizzorno, i sindaci Angelo Pizzigallo, Claudia Maciucchi, Marco Crocicchi, il segretario particolare del sindaco metropolitano Gualtieri Luca Galloni, il Capo di segreteria del sindaco di Roma Emiliano Minnucci, il presidente del consiglio Comunale di Bracciano Giulia Sala, Sira Lucchetti che si è prodigata con passione e professionalità in tutto il lavoro e altri Consiglieri Comunali – hanno contribuito a sottolineare l’importanza di tale avvenimento. A ulteriore riprova di ciò, è stata emblematica anche la cortese partecipazione dell’associazione FISAR Manziana – Lago di Bracciano, grazie alla quale è stato possibile evidenziare come la tutela del territorio vada di pari passo con quella delle sue eccellenze enogastronomiche: risorse fondamentali per l’identità locale.

I lavori, su diretta proposta del Consorzio di Navigazione Bracciano, sono stati possibili attraverso l’utilizzo di fondi CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) erogati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, e hanno puntato principalmente su due aspetti: la messa in sicurezza e il rispetto dell’ecosistema del lago.

La zona è stata dotata di un guard-rail, panchine e cestini in cui gettare i rifiuti di tutti coloro che vorranno passare del tempo in questo spazio. Ciò che rende tutto ciò ancora più affascinante è che in un momento storico segnato dal cambiamento climatico, le amministrazioni si sono assicurate che durante i lavori si evitasse l’asfalto e, al contrario, venissero impiegati materiali naturali come legno e selciato, così da garantire la non incisività dell’uomo rispetto all’ecosistema lacustre.

Gli enti coinvolti hanno sfruttato i 187.000 euro erogati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il ripristino di questo Belvedere, ma non solo: “La Sedia” è solo il primo tassello di un progetto più ampio che interesserà, per citarne alcuni, un’altra piazzola– situata anch’essa su territorio anguillarino – denominata “La Boricella”, oltre che la creazione di piste ciclabili, fondamentali per usufruire al meglio del territorio che interessa i comuni del Lago di Bracciano.

È importante sottolineare che gli enti coinvolti non hanno lasciato nulla al caso, e non hanno intenzione di lasciare questo progetto abbandonato a se stesso: Città Metropolitana di Roma Capitale ha erogato un ulteriore contributo di circa 91.000 euro, mirato alla pulizia e manutenzione del verde, così che la “bellezza universalmente riconosciuta” del lago di Bracciano, ed esaltata grazie al lavoro degli interessati, rimanga inalterata nel tempo.

L’agone nuovo, presente all’inaugurazione, auspica che l’interesse da parte delle Amministrazioni sia sempre costante nel tempo, nella salvaguardia del Territorio e nel suo Sviluppo.

Chiara Venturen e Giovanni Furgiuele Redazione L’agone