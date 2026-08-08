Dal sito Facebook del Comune di Manziana
La migrazione italiana di inizi novecento ha portato a spostarsi moltissimi dei nostri concittadini: migranti “economici” che si sono ritrovati sparsi nel mondo a dover affrontare una condizione da emarginato, sfruttato e stigmatizzato.
Una storia che viene ricordata poco, ma che riportata ai giorni nostri può darci una lettura diversa delle migrazioni attuali.
Da questa storia nasceva il tango, danza della nostalgia, figlia della migrazione.
Domani, domenica 9 agosto, alle ore 18:30 in largo Fara vi aspetta:
“Tango, quando l’italia si imbarcava…” – Reading, confronto, pratica del tango.
Non mancate!