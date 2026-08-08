Dal sito Facebook del Comune di Manziana

La migrazione italiana di inizi novecento ha portato a spostarsi moltissimi dei nostri concittadini: migranti “economici” che si sono ritrovati sparsi nel mondo a dover affrontare una condizione da emarginato, sfruttato e stigmatizzato.

Una storia che viene ricordata poco, ma che riportata ai giorni nostri può darci una lettura diversa delle migrazioni attuali.