Comunicato stampa

IL 29 GIUGNO PIAZZA SAN PIETRO E VIA DELLA CONCILIAZIONE OSPITANO IL TRADIZIONALE EVENTO DEDICATO ALL’ARTE EFFIMERA

Petali, colori, profumi e grandi quadri di arte effimera trasformeranno il cuore della Capitale.

A partire dal tardo pomeriggio di domenica 28 e durante la mattinata di lunedì 29 giugno 2026, via della Conciliazione e Piazza San Pietro ospiteranno la tredicesima edizione dell’Infiorata delle Pro Loco d’Italia, promossa da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), insieme all’Infiorata storica di Roma, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale.

La manifestazione si svolgerà in occasione festa dei patroni di Roma, i Santi Pietro e Paolo e come da tradizione porterà davanti alla Basilica di San Pietro una delle espressioni più suggestive del patrimonio culturale immateriale italiano.

Saranno circa trenta le Pro Loco provenienti da tutta Italia che insieme a gruppi di maestri infioratori si riuniranno nella Capitale per dare vita a un grande percorso artistico e simbolico, capace di raccontare fede, creatività, tradizioni, simboli dell’identità dei territori.

Centinaia di volontari collaboreranno alla realizzazione di tappeti e quadri decorativi utilizzando fiori freschi ed essiccati, petali, trucioli di legno, sabbia, sale, zucchero, frutta e altri materiali naturali….