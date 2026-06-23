Comunicato stampa

Civitavecchia – Sabato 27 giugno, alle ore 20.30, la sede della Lega Navale di Civitavecchia ospita un incontro dedicato a Padre Alberto Guglielmotti, “Maestro di Storia e di Lingua della Marina Italiana”, e in particolare al suo “Vocabolario marino e militare”. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia insieme alla Lega Navale Italiana – sezione di Civitavecchia, vedrà gli interventi del professor Giovanni Insolera, delegato all’archivio storico comunale, e della dottoressa Veronica Ricotta, dell’Università per Stranieri di Siena. Esprime soddisfazione per l’evento l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Con questo appuntamento riportiamo l’attenzione su una figura che appartiene alla nostra città e che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana,” afferma. “Guglielmotti ci ricorda quanto stretto sia il legame tra Civitavecchia, il mare e la lingua: studiando le parole della marineria ha contribuito alla storia dell’italiano, e farlo conoscere significa prendersi cura della nostra identità e della nostra memoria. Ringrazio la Lega Navale per la collaborazione e gli studiosi che ci accompagneranno in questo percorso.”

Nato a Civitavecchia nel 1812, frate domenicano, Guglielmotti è considerato lo storico e il filologo della Marina italiana. Dedicò gran parte della sua vita allo studio della storia navale e della lingua, lasciando in eredità opere monumentali come la “Storia della Marina Pontificia” e, soprattutto, il “Vocabolario marino e militare”. L’incontro ne ripercorrerà la figura attraverso i documenti che ne raccontano la vicenda, illustrati dal prof. Insolera, e l’eredità linguistica al centro dell’intervento della dott.ssa Ricotta, due chiavi che restituiscono insieme la sua importanza per Civitavecchia e per la storia della lingua italiana.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. Appuntamento sabato 27 giugno alle ore 20.30, presso la sede della Lega Navale Italiana di Civitavecchia.