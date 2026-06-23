Psicologia e Biodanza a Bracciano

Dal profilo Facebook di “Uno spazio per te”

Tiziana Zappi Finalmente siamo riusciti a portare la Biodanza a Bracciano, e lo abbiamo fatto con un eccellenza: grazie infinite ache con la sua magica guida ci ha illuminato in questo equinozio d’estate.

La prima Edizione di Psicologia e Biodanza é stata un vero successo: Abbiamo sperimentato la poetica dell’incontro, attraverso approcci diversi che perseguono la medesima direzione , l’integrazione del Se, attraverso la mobilitazione delle nostre parti che condividiamo pienamente, nella misura in cui ci riconosciamo nell’altro e ci ricordiamo di Amare , accogliere, accettare, rispettare e proteggere le nostre infinite possibilità

Anime in movimento che danzano andando oltre limiti e etichette per riscoprire la semplice grandiosità di Essere, molto più di quello che immaginiamo.

Sentire il gruppo muoversi e vibrare con un accordo armonico in una sinfonia di suoni e voci é stata una esperienza unica.

Onorata di aver potuto lavorare con una persona non solo di grande spessore e valore professionale ma anche e soprattutto di infinita apertura animica e di cuore.

Grazie mille a tutto il gruppo che si è fidato e affidato a questo connubio magico, voluto, desiderato e aspettato

Un altro piccolo passo in avanti per testimoniare la meraviglia che abita dentro ognuno di noi.