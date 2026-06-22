Cultura che genera futuro: alla Camera dei Deputati il confronto sul ruolo del Terzo Settore nella lotta alla povertà educativa

Comunicato stampa
Si è svolto oggi presso la Camera dei Deputati il convegno “Ruolo del
Terzo Settore: Cultura che genera futuro. Educazione al patrimonio e
alle arti come risposta alla povertà educativa”, promosso dalla
Federazione Italiana del Teatro e delle Arti (FITA APS) con il
contributo del Ministero della Cultura, nell’ambito del bando dedicato
ai convegni di rilevante interesse culturale nazionale e
internazionale, e ospitato presso la Camera dei Deputati grazie alla
disponibilità del Presidente della Commissione Cultura, On. Federico
Mollicone.
La Sala Matteotti ha accolto autorevoli rappresentanti delle
istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e del Terzo Settore
per affrontare il tema dell’educazione al patrimonio culturale e alle
arti come strumento di contrasto alla povertà educativa, evidenziando
il ruolo fondamentale delle associazioni culturali e delle istituzioni
nel raggiungere anche le aree più periferiche e fragili del territorio
nazionale.
Proprio nelle zone maggiormente esposte al rischio di esclusione
sociale ed educativa, la cultura si conferma uno strumento capace di
generare partecipazione, inclusione, cittadinanza attiva e coesione
sociale.
“Oggi abbiamo voluto indicare come il patrimonio culturale, le arti e
la creatività possano trasformarsi in strumenti concreti per
contrastare la povertà educativa, rafforzare la cittadinanza attiva e
generare coesione sociale”, ha dichiarato il Presidente Nazionale
FITA, Avv.to Carmelo Pace. “La Federazione Italiana del Teatro e
delle Arti ha fortemente voluto questo momento di dialogo tra
istituzioni, università, mondo educativo e associazionismo, nella
convinzione che la cultura non sia un costo, ma un investimento sul
futuro delle comunità. Crediamo che la risposta alla povertà educativa
richieda una visione condivisa, multidisciplinare e una forte alleanza
tra tutti gli attori coinvolti.”
Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali dell’On. Federico
Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei
Deputati, dell’On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dell’onorevole Maria Carolina Varchi,
dell’Onorevole Simona Renata Baldassarre Assessore alla Cultura della
Regione Lazio, dell’ Onorevole Federico Rocca, Consigliere di Roma
Capitale, della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Funzionario del Ministero
della Cultura, dell’Avv. Maria Lufrano, Presidente ANAS Lazio, e
dell’Avv. Carmelo Pace, Presidente Nazionale FITA.
La sessione di approfondimento, coordinata da Biagio Graziano per
FITA, ha visto gli interventi del Prof. Alessandro Sanzo
dell’Università Sapienza di Roma, del Dott. Matteo Corbucci,
Presidente Nazionale OMEP Italia, del Prof. Christian Corsi, Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, e del Dott. Vincenzo
Curatola, Referente Nazionale ARCE – Alleanza Reti Comunità Educanti.
Dagli interventi è emersa con determinazione la necessità di
rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche, università,
scuole, enti culturali e Terzo Settore per costruire percorsi
educativi innovativi e accessibili, capaci di valorizzare il
patrimonio culturale e artistico come leva di sviluppo umano e
territoriale.
L’auspicio condiviso dai partecipanti è che questo appuntamento
rappresenti l’inizio di un percorso stabile di confronto e
collaborazione, in grado di trasformare le riflessioni emerse in
azioni concrete a favore delle comunità, delle nuove generazioni e
della crescita culturale del Paese.
Andrea Titti