Cultura che genera futuro: alla Camera dei Deputati il confronto sul ruolo del Terzo Settore nella lotta alla povertà educativa

Comunicato stampa

Si è svolto oggi presso la Camera dei Deputati il convegno “Ruolo del

Terzo Settore: Cultura che genera futuro. Educazione al patrimonio e

alle arti come risposta alla povertà educativa”, promosso dalla

Federazione Italiana del Teatro e delle Arti (FITA APS) con il

contributo del Ministero della Cultura, nell’ambito del bando dedicato

ai convegni di rilevante interesse culturale nazionale e

internazionale, e ospitato presso la Camera dei Deputati grazie alla

disponibilità del Presidente della Commissione Cultura, On. Federico

Mollicone.

La Sala Matteotti ha accolto autorevoli rappresentanti delle

istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e del Terzo Settore

per affrontare il tema dell’educazione al patrimonio culturale e alle

arti come strumento di contrasto alla povertà educativa, evidenziando

il ruolo fondamentale delle associazioni culturali e delle istituzioni

nel raggiungere anche le aree più periferiche e fragili del territorio

nazionale.

Proprio nelle zone maggiormente esposte al rischio di esclusione

sociale ed educativa, la cultura si conferma uno strumento capace di

generare partecipazione, inclusione, cittadinanza attiva e coesione

sociale.

“Oggi abbiamo voluto indicare come il patrimonio culturale, le arti e

la creatività possano trasformarsi in strumenti concreti per

contrastare la povertà educativa, rafforzare la cittadinanza attiva e

generare coesione sociale”, ha dichiarato il Presidente Nazionale

FITA, Avv.to Carmelo Pace. “La Federazione Italiana del Teatro e

delle Arti ha fortemente voluto questo momento di dialogo tra

istituzioni, università, mondo educativo e associazionismo, nella

convinzione che la cultura non sia un costo, ma un investimento sul

futuro delle comunità. Crediamo che la risposta alla povertà educativa

richieda una visione condivisa, multidisciplinare e una forte alleanza

tra tutti gli attori coinvolti.”

Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali dell’On. Federico

Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei

Deputati, dell’On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e

delle Politiche Sociali, dell’onorevole Maria Carolina Varchi,

dell’Onorevole Simona Renata Baldassarre Assessore alla Cultura della

Regione Lazio, dell’ Onorevole Federico Rocca, Consigliere di Roma

Capitale, della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Funzionario del Ministero

della Cultura, dell’Avv. Maria Lufrano, Presidente ANAS Lazio, e

dell’Avv. Carmelo Pace, Presidente Nazionale FITA.

La sessione di approfondimento, coordinata da Biagio Graziano per

FITA, ha visto gli interventi del Prof. Alessandro Sanzo

dell’Università Sapienza di Roma, del Dott. Matteo Corbucci,

Presidente Nazionale OMEP Italia, del Prof. Christian Corsi, Magnifico

Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, e del Dott. Vincenzo

Curatola, Referente Nazionale ARCE – Alleanza Reti Comunità Educanti.

Dagli interventi è emersa con determinazione la necessità di

rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche, università,

scuole, enti culturali e Terzo Settore per costruire percorsi

educativi innovativi e accessibili, capaci di valorizzare il

patrimonio culturale e artistico come leva di sviluppo umano e

territoriale.

L’auspicio condiviso dai partecipanti è che questo appuntamento

rappresenti l’inizio di un percorso stabile di confronto e

collaborazione, in grado di trasformare le riflessioni emerse in

azioni concrete a favore delle comunità, delle nuove generazioni e

della crescita culturale del Paese.

Andrea Titti