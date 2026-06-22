Prende ufficialmente il via C&M LAB, un nuovo progetto civico che nasce come laboratorio di contenuti, persone e idee interamente dedicato allo sviluppo del territorio. Per promuovere questa nascita e capirne gli obiettivi, abbiamo intervistato il portavoce temporaneo del coordinamento, Francesco Mancuso: nasce oggi C&M LAB, da quale esigenza prende vita questo nuovo contenitore politico e culturale?

“Nasce C&M LAB – Idee per Canale e Montevirginio – perché sentiamo il bisogno di un metodo di lavoro aperto, inclusivo, dialogante. Alcuni di noi sono stati promotori e parte integrante di ‘Progetto Locale’, la piattaforma civica che ha guidato l’amministrazione in questi anni, C&M LAB nasce arricchita da un allargamento di visioni apportate da nuovi membri provenienti da altri percorsi civici e associazionistici del territorio. Oggi, in un’ottica di naturale evoluzione, diamo vita a questo laboratorio partendo da un dato di fatto: le esperienze politiche, col tempo, esauriscono la loro spinta propulsiva originaria. Con la nascita di C&M LAB vogliamo raccogliere quell’eredità e proiettarla nel futuro, rinnovando le energie per implementare il percorso di sviluppo intrapreso.”

Oggi avviene la pubblicazione ufficiale del simbolo e del nome di C&M LAB, ma in realtà vi siete già mossi da tempo dietro le quinte. Come si è sviluppato questo percorso e come sono andati i primi contatti?

“Esatto. La presentazione del simbolo e del nome che avviene oggi è solo il coronamento di una prima fase di incontri attraverso i quali abbiamo condiviso con tanti cittadini e associazioni proprio la ricerca dell’identità visiva e del nome del laboratorio. Questa prima fase di ascolto sta suscitando un vivo interesse e una preziosa partecipazione. Trattandosi di un laboratorio di idee che camminano sulle gambe delle persone, non precludiamo l’ingresso a nessuno e la nostra stella polare resta il dialogo civico, aperto anche a voci critiche. Proprio per questo, tra i primissimi incontri, la piattaforma ha invitato l’attuale Sindaco e tutti i consiglieri comunali che avevano contribuito alla nascita e all’attuazione di ‘Progetto Locale’ a condividere con noi una proposta per il futuro del paese. In quella circostanza, il Sindaco ha declinato l’invito, dichiarando che fosse ancora troppo presto per parlarne. Tuttavia, vedendo l’ampio spazio dato al tema sui social e le recenti dichiarazioni pubbliche che l’attuale amministrazione sta mettendo in campo, prendiamo atto che i tempi sono ormai maturi, rinnoveremo sicuramente l’invito, convinti che ora il momento giusto sia arrivato: se non ora, quando?”

Guardando al lavoro svolto nel Comune in questo decennio, da dove ritiene che debba partire l’azione di C&M LAB?

“Diamo assolutamente atto che in questi anni sono state fatte buone cose. Tuttavia, crediamo che negli ultimi anni, si sia offuscata una visione d’insieme strutturata, capace di contrastare efficacemente la crisi che il nostro tessuto economico locale sta subendo, con tratti specifici rispetto a quella più generale del Paese. Di conseguenza, molti lavori rischiano di rimanere fini a sè stessi o di passare inosservati, perché privi di una cornice programmatica generale e di un reale impatto strategico sul rilancio del paese. C&M LAB nasce proprio per ridare slancio a una visione complessiva, partendo dall’attuale situazione per migliorarla e metterla a sistema.”

In merito al futuro e alle prossime scelte elettorali, si comincia a parlare di candidature, esiste anche un’opzione per un possibile terzo mandato per il Sindaco. Qual è la posizione di C&M LAB?

“Siamo molto sereni su questo punto: è del tutto legittimo e naturale che ognuno abbia in mente un proprio candidato sindaco ideale, ma, per noi, oggi serve ragionare solo sul che fare, arriverà alla fine di questo percorso la definizione della squadra necessaria per realizzare gli obiettivi cresciuti nell’incontro con la cittadinanza e del suo punto di riferimento. Da parte nostra speriamo sinceramente in un dialogo costruttivo con l’amministrazione uscente — ci stiamo insistentemente provando — all’interno del quale non precludiamo nessuna strada, purché vengano mantenute alcune impostazioni fondamentali per C&M LAB: una squadra competente al lavoro a tempo pieno e una visione d’insieme per lo sviluppo di Canale e Montevirginio. Il nostro punto non negoziabile resta la necessità di cercare, attraverso la voce profonda del paese, una nuova spinta propulsiva e una rigenerazione delle competenze necessarie per dare nuovo slancio al territorio. Dopo dieci anni di percorso amministrativo è fisiologico che l’azione tenda ad adagiarsi su binari già tracciati; quello che serve a Canale e Montevirginio sono occhi nuovi e rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide del domani.”

Quali saranno i prossimi passi pratici e qual è l’invito che rivolgete alla cittadinanza in occasione di questa nascita?

“Le sfide amministrative si vincono con la competenza, il dialogo e una programmazione condivisa con i cittadini, le cittadine, i commercianti e tutte le realtà locali presenti sul territorio. In passato questo ruolo di aggregazione è stato interpretato da un’altra formula; oggi proponiamo una nuova piattaforma di elaborazione: C&M LAB. Proprio per rendere questo percorso il più partecipato possibile, invitiamo tutti a seguire le pagine facebook ( https://www.facebook.com/share/1BcCyHLV6p/ ) e Instagram ( https://www.instagram.com/c.e.m.lab?igsh=MXF2YXQ5OXJpNHhjbw== ) ma, soprattutto, con l’apertura di un luogo fisico sul territorio: uno spazio in cui poter incontrare di persona tutti i cittadini e le cittadine di Canale e Montevirginio che desidereranno contribuire a questo progetto. Invitiamo fin da ora tutta la comunità, le associazioni e chiunque abbia a cuore il futuro del territorio a partecipare attivamente. Da oggi siamo pronti a metterci al lavoro, Canale e Montevirginio hanno bisogno di una campagna elettorale aperta al dialogo”.