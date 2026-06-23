Comunicato stampa

“Secondo il rapporto Anac, nel 2024 e 2025 si è speso ben più di un miliardo di euro per acquistare prestazioni di medici e infermieri gettonisti. Il sistema così salta e le promesse del governo di superare questa tipologia di lavoro sono miseramente naufragate. Anziché incrementare le politiche di assunzione e gli stipendi di medici e infermieri, si alimenta un circolo perverso che crea disparità retributive e un abbassamento della qualità dell’assistenza. Lo stesso rapporto Anac conclude che il ricorso ai medici gettonisti rappresenta ormai un elemento strutturale del nostro sistema sanitario. Nel Lazio, con Rocca, la spesa per gettonisti è addirittura più che triplicata, passando da 8,4 milioni di euro del 2024 ai 28,30 milioni di euro del 2025. Avevo già denunciato il caso di un medico di 72 anni che aveva percepito in un mese più di 30 mila euro, ma evidentemente il sistema è fuori controllo. Basta alimentare questo sistema perverso”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.