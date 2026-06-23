Comunicato stampa

“Sette anni e mezzo di ritardi ferroviari accumulati in soli sei mesi certificano il fallimento di Meloni e Salvini. E con l’estate la situazione sta ancora peggiorando. Il governo, invece di scaricare le proprie responsabilità, chieda scusa agli italiani e intervenga con urgenza”. Così il deputato Andrea Casu, Deputato Pd e vicepresidente della commissione Trasporti. “Anche oggi il governo – conclude Casu – non ha risposto alla nostra richiesta di trasparenza sui numeri assoluti complessivi dei ritardi, nascondendosi dietro a una lettura distorta dei dati percentuali. Altro che 7 per cento di incremento di puntualità: solo nei primi sei mesi del 2026 abbiamo calcolato almeno sette anni e mezzo di vita rubata a lavoratori, turisti e cittadini che viaggiano in Italia, di cui devono rendere conto”.