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“AUGURI AL NUOVO PRESIDENTE FIGC PER UN LAVORO PROFICUO”

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Comunicato stampa

Roma, 22 giugno 2026 – “Esprimo le più sentite congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione alla guida della FIGC.
L’importante incarico conferitogli rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale di assoluto rilievo nel panorama sportivo nazionale e internazionale e si inserisce in una fase di particolare responsabilità per il movimento calcistico italiano.
L’auspicio è che questo nuovo percorso possa contribuire a rafforzare la competitività del calcio italiano a livello internazionale, promuovendo al contempo i valori nobili dello sport.
Auguro al nuovo Presidente un proficuo lavoro.”
E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio.
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