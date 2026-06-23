Comunicato stampa
Roma, 22 giugno 2026 – “Esprimo le più sentite congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione alla guida della FIGC.
L’importante incarico conferitogli rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale di assoluto rilievo nel panorama sportivo nazionale e internazionale e si inserisce in una fase di particolare responsabilità per il movimento calcistico italiano.
L’auspicio è che questo nuovo percorso possa contribuire a rafforzare la competitività del calcio italiano a livello internazionale, promuovendo al contempo i valori nobili dello sport.
Auguro al nuovo Presidente un proficuo lavoro.”
E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio.