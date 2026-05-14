HomeEventi

“Respirare il Mare …e non solo” giornata dedicata alle malattie allergiche a Trevignano

0
92
trevign

Comunicato stampa

Il 7 Giugno presso BEE KIND a Trevignano Romano ci sarà una giornata dedicata alle malattie allergiche .
Saranno effettuate spirometrie da medici specialisti provenienti dal Policlinico Umberto 1 dal policlinico Gemelli dal Bambino Gesù dall’Ospedale di Rieti e di Viterbo tutto completamente gratuito
Sarà inoltre possibile far veleggiare i bambini intervenuti e intrattenerli con pratiche yoga e tanto altro
L’evento è patrocinato dal comune di Roma dal comune di Trevignano Romano dal CONI e organizzato da ALAMA e FEDERASMA sarà possibile iscriversi sul sito dedicato per maggiori info telefonare al numero 3486242404

Articolo precedente
Città metropolitana a ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum 2026, per l’importanza dell’aerospazio. Pieretti:

Ultimi articoli

Eventi

Città metropolitana a ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum 2026, per l’importanza dell’aerospazio. Pieretti:

Territorio

𝟏𝟒/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐁𝐥𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝐓𝐫𝐞𝐯𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚! 𝐍𝐨𝐢 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐥𝐮 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐞!

Politica

Bilancio, Città metropolitana approva rendiconto di gestione 2025 e variazione al bilancio di previsione 2026 – 2028

Eventi

FLEMING, TORQUATI – MARCHISIO: “TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA, SABATO 23 GIOCHI, MUSICA E LABORATORI”

Territorio

Eolico offshore, Civitavecchia al centro del dibattito nazionale. Piendibene: “Accelerare su FER2, AIA e ristori ai porti”

Carica altri