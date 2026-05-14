Comunicato stampa

Il 7 Giugno presso BEE KIND a Trevignano Romano ci sarà una giornata dedicata alle malattie allergiche .

Saranno effettuate spirometrie da medici specialisti provenienti dal Policlinico Umberto 1 dal policlinico Gemelli dal Bambino Gesù dall’Ospedale di Rieti e di Viterbo tutto completamente gratuito

Sarà inoltre possibile far veleggiare i bambini intervenuti e intrattenerli con pratiche yoga e tanto altro

L’evento è patrocinato dal comune di Roma dal comune di Trevignano Romano dal CONI e organizzato da ALAMA e FEDERASMA sarà possibile iscriversi sul sito dedicato per maggiori info telefonare al numero 3486242404