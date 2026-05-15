Comunicato stampa

Una nuova criticità è stata riscontrata dalla candidata sindaca di Anguillara Sabazia per il movimento Italia dei Diritti De Pierro nella zona di Ponton dell’Elce, circa duemila abitanti lasciati soli a convivere coi tanti problemi che si riscontrano nella zona, ultimo dei quali una copiosa perdita di acqua in via degli Eucalipti



Roma 15 maggio 2026: Le amministrative sono sempre più vicine, i candidati dei partiti, movimenti politici e liste civiche, sono sempre più in fermento a hanno ancora una settimana di tempo per sparare le proprie cartucce, far valere le proprie ragioni e accattivarsi le simpatie degli elettori che ancora una volta sono chiamati a scegliere per il loro futuro. Anguillara Sabazia si presenterà al voto con tre candidati sindaco tra i quali troviamo Sandra Germogli figura professionale molto conosciuta nel comune, scelta dal movimento Italia dei Diritti De Pierro e sicuramente molto attiva nel cercare consensi visto che si scontra con due schieramenti molto forti.

Ed è proprio Sandra Germogli a segnalare l’ennesima criticità riscontrata sul territorio del proprio comune:” Ci troviamo in via degli Eucalipti località Ponton dell’Elce ad Anguillara Sabazia, e ancora una volta riscontriamo il totale abbandono da parte di questa amministrazione per la zona. Su questa via è presente una copiosa perdita di acqua che persiste da giorni, ma nessuno interviene. Anche se, come più volte ribadito, la competenza della rete idrica di Anguillara Sabazia appartiene ad Acea Ato 2, ma perché il sindaco non si fa rispettare e intima all’azienda competente di intervenire?

Abbiamo visto come, anche e soprattutto dopo la nostra segnalazione, nei pressi del comune la perdita di acqua è stata prontamente riparata, certo li ci troviamo nel centro del paese e la cosa non è passata inosservata, tra l’altro sotto elezioni questa maggioranza vuol farsi vedere attiva e pronta a soddisfare i fabbisogni delle persone, evidentemente a Ponton dell’Elce le 2000 persone circa che vi abitano per questo sindaco non sono importanti come il resto dei cittadini di Anguillara Sabazia.

Spero che nei giorni in cui saremo chiamati a scegliere il futuro anche dei residenti di Ponton dell’Elce, ci si ricordi di quanto questa zona è stata trascurata e del fatto che come cittadini siamo considerati di serie B, dico siamo perché anche la sottoscritta vive a Ponton dell’Elce e quindi anche la sottoscritta si sente trascurata da questa amministrazione. Da qui la volontà di scendere in campo per rappresentare degnamente i residenti della zona e soddisfare le esigenze di tutti i cittadini di Anguillara Sabazia nessuno escluso. Invitiamo, e mi sento di parlare a nome di tutta la comunità che rappresento, il sindaco a intervenire per far ripristinare il corretto deflusso dell’acqua senza che si disperda nell’ambiente, un ultimo sforzo – conclude la Germogli – prima di cedere il passo a chi veramente Anguillara Sabazia ce l’ha nel cuore”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma