Comunicato stampa

In merito ad alcune ricostruzioni giornalistiche apparse in queste ore sulla vicenda del biodigestore, le forze politiche di maggioranza ritengono opportuno precisare che non esiste alcuna spaccatura all’interno dell’Amministrazione comunale e della maggioranza di Civitavecchia.

La posizione della maggioranza è chiara e condivisa con la città: Civitavecchia ha già espresso la propria contrarietà al biodigestore attraverso un Ordine del Giorno approvato in Consiglio comunale, e l’Amministrazione comunale ha rappresentato questa linea anche nelle sedi istituzionali competenti.

La presenza in Città Metropolitana dell’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini e del Consigliere Comunale Ismaele De Crescenzo, Presidente della Commissione Ambiente, è avvenuta su mandato del Sindaco e a rappresentare l’intera maggioranza. Non si è trattato, dunque, dell’iniziativa di una singola forza politica o di una componente isolata, ma della naturale prosecuzione di una posizione assunta unitariamente a livello cittadino.

Allo stesso modo, non esiste alcuna divisione nella maggioranza né sulla vicenda del biodigestore né su quella della discarica. Su entrambi i temi la linea politica e amministrativa resta una sola: tutelare il territorio, difendere la salute dei cittadini e impedire che Civitavecchia continui a essere considerata un’area sulla quale scaricare impianti e servitù ambientali.

Comprendiamo che, su questioni così delicate, possano emergere letture diverse e anche interpretazioni giornalistiche legittime. Tuttavia riteniamo utile ristabilire un dato politico semplice: la maggioranza è unita e continuerà a muoversi in modo coerente nelle sedi istituzionali, nel rispetto dei ruoli e degli equilibri tra i diversi livelli di governo.

L’auspicio è che non si dia adito a contrapposizioni artificiali. La priorità resta arrivare a una soluzione chiara e responsabile, coerente con gli indirizzi già espressi da Civitavecchia e con l’esigenza di proteggere l’ambiente, la salute pubblica e la qualità della vita della comunità.

Partito Democratico Civitavecchia

Movimento 5 Stelle Civitavecchia

Alleanza Verdi e Sinistra Civitavecchia

Demos Civitavecchia

Lista Civica