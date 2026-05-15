Comunicato stampa

“Come comunicato nei giorni scorsi, il cantiere del primo parco pubblico di Cesano ha avuto dei rallentamenti a causa di un incedente personale del direttore dei lavori.

In queste settimane abbiamo portato avanti le interlocuzioni con la ditta e la direzione lavori evitando di ricorrere a contenziosi che avrebbero potuto allungare ancora i tempi di lavorazione. E’ stato quindi confermato il direttore dei lavori, che nel frattempo è rientrato in servizio, e abbiamo richiesto di individuare la data di ripartenza del cantiere e un cronoprogramma aggiornato.

Nell’attesa del riavvio degli interventi, abbiamo anche provveduto alla modifica di parte del progetto, che renderà l’area verde maggiormente sostenibile, eliminando una parte del cemento previsto. L’obiettivo del Municipio XV è sempre stato quello di consegnare al quartiere uno spazio nuovo mai esistito in questo territorio, un’area verde decorosa e fruibile che possa diventare un punto di incontro di tutta la comunità.

Oltre a finanziare e progettare nuove opere, tra i compiti del Municipio c’è anche quello di affrontare e risolvere eventuali criticità che fanno parte della quotidianità e del nostro lavoro; è per questo che ho trovato paradossali le polemiche circolate sui social, la promozione di raccolte firma, le interrogazioni da parte dell’opposizione; tutte azioni più simili a un pretesto per attaccare politicamente l’amministrazione che non con lo scopo di arrivare alla reale risoluzione del problema. In ogni caso, a seguito di tutto questo lavoro, come comunicato dalla ditta, i lavori riprenderanno il prossimo 25 maggio, per una durata massima di centoventi giorni.

Ringrazio l’Assessore Marcello Ribera e la Presidente di Commissione, Egle Cava, che in queste settimane hanno lavorato congiuntamente con la Direzione Tecnica per la risoluzione delle problematiche; dal canto nostro, come d’altronde avvenuto in queste settimane, presteremo la massima attenzione affinché per la prima volta nella storia della comunità di Cesano si apra un parco pubblico. A noi è questo che interessa a prescindere dalle polemiche”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.