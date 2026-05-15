Con Elisabetta Piccolotti in prima fila, AVS mobilita Anguillara e rilancia il progetto Civica

Giovedì 14 maggio la lista AVS ha presentato i propri candidati nell’Ex Consorzio Agrario di Anguillara Sabazia, alla presenza della deputata Elisabetta Piccolotti. Ancora una volta, una delle iniziative della coalizione Per Alberto Civica Sindaco ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe.

Dopo gli applauditissimi interventi di Sara Doghri e Christian Titocci, due giovani che hanno acceso la sala con parole dense di passione e determinazione, sono intervenuti per un saluto Leda Catarci, rappresentante della Lista Civica Anguillara e consigliera uscente di opposizione, e Luciano Soldini, segretario del circolo Pd. Entrambi hanno sottolineato le ragioni di un cambiamento necessario alla guida del Comune e l’importanza di un fronte unito per raggiungere l’obiettivo.

A seguire, dopo l’intervento di Giuseppe Girardi, segretario del Circolo AVS del Lago, Enrico Stronati, anche lui consigliere uscente di opposizione e per l’occasione presentatore della serata, ha introdotto il candidato sindaco Alberto Civica. Civica ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico con un discorso che ha intrecciato la critica all’amministrazione di centrodestra con una proposta programmatica concreta, orientata al futuro: non un libro dei sogni, ma un percorso di cambiamento fondato anche su un rinnovato senso etico e morale.

La deputata Piccolotti ha chiuso la serata, mettendo in evidenza, tra le tante altre cose, le analogie tra la battaglia elettorale unitaria in corso ad Anguillara e la necessità, a livello nazionale, di un’azione comune per contrastare le destre e sottolineando, più di una volta, la netta differenza tra essere di destra ed essere di sinistra.

Lo spirito unitario che ha attraversato l’intera manifestazione ha diffuso un clima di ottimismo, rendendo la serata vivace e trasmettendo la sensazione concreta che la vittoria sia possibile. La versione ritmata di Bella Ciao dei Modena City Ramblers, cantata in coro, mentre il pubblico lasciava il salone, ha suggellato queste impressioni positive.

Lorenzo Avincola redattore L’agone